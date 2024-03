Llum verda per a la canonada que connectarà Xàbia i Poble Nou de Benitatxell per a garantir l'aigua en les èpoques de més demanda

La Junta General del Consorci per a Proveïment i Sanejament d'Aigües de la Marina Alta ha aprovat el projecte per a la construcció de la canonada de connexió Xàbia-Poble Nou de Benitatxell, pel Camí Vell de Teulada.

Aquestes obres comptaran amb un pressupost de licitació de 3,2 milions d'euros i garantiran el subministrament d'aigua a aquests dos últims municipis en els períodes de major demanda i fins i tot en el futur a altres poblacions de la comarca en cas de necessitat.

El president de la Diputació d'Alacant, Toni Pérez, va presidir aquest dimarts la sessió extraordinària en la qual es va donar el vistiplau a aquesta actuació, que possibilitarà el transvasament d'aigua des de la dessaladora de Xàbia fins al Consorci d'Aigües Teulada-Benitatxell.

“Gràcies a aquest projecte, que ha sigut redactat per l'empresa provincial proaigües Costablanca, podrem garantir amb millors condicions tècniques el subministrament d'aigua a les xarxes de distribució domiciliària de Benitatxell i Teulada-Moraira davant una major demanda de consum, especialment a l'estiu o en situacions d'emergència”, ha explicat Toni Pérez, qui ha afegit que la nova conducció “oferirà un punt de subministrament més adequat per a la distribució a altres xarxes municipals, fins i tot en un futur a la d'altres municipis més al sud de la comarca com poden ser Calp i Benissa”.

En aquest sentit, el president ha afirmat que amb aquesta iniciativa “vam demostrar, una vegada més, que la Diputació sempre està ocupada i preocupada per la millor gestió del cicle integral de l'aigua de la província, en aquest cas a través del Consorci d'Aigües de la Marina Alta amb una obra importantíssima”.

L'obra contempla la construcció d'una conducció de fosa de 400 mm amb una longitud de 3.170 metres i d'un bombament per a connectar les xarxes de distribució. El nou bombament de re-elevació en línia se situarà al costat del Camí Vell de Teulada i comptarà amb tres bombes centrífugues capaces d'impulsar un cabal de 75 litres per segon.