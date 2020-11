La ‘mantaescola’ d'Ontinyent: la solució contra el fred a les aules per la ventilació anticovid

L’Ajuntament d’Ontinyent ha creat amb l’ajuda de l’empresa local Textils Mora SL la ‘mantaescola’, una manta en forma de ponxo que repartirà gratuïtament entre l’alumnat d’educació infantil de la localitat. La ‘mantaescola’ se suma així a altres productes elaborats a la ciutat per fer front a la pandèmia, com les mascaretes tèxtils i els dispositius anticovid elaborats des del Clúster Tèxtil Sanitari que estan impulsant el propi Ajuntament i l’associació empresarial ATEVAL.

La iniciativa era presentada hui en una roda de premsa on l’alcalde, Jorge Rodríguez, destacava que davant la necessitat de ventilar les aules imposada per la situació amb la Covid19, “vam pensar que la manta, que tradicionalment ha estat un producte clau en l’activitat industrial de la ciutat, era perfecta com eixe element d’abric lleuger i còmode davant l’obligatorietat de tenir les aules ventilades que marquen el protocol anticovid de la Generalitat Valenciana i l’estudi del CSIC”, assenyalava. “Som terra d’innovació, altra volta, i hem d’estar orgullosos”, afegia el primer edil.

El regidor d’Educació, Óscar Borrell, agraïa el treball dels equips directius dels centres “per fer possible que els col·legis siguen espais segurs”, i recordava que des de l’Ajuntament s’ha vingut treballant en matèria educativa per respondre a les noves necessitats per la pandèmia també amb altres iniciatives, com ara l’impuls al Pla Pedagògic posat en marxa per repartir dossiers a l’alumnat durant el confinament; l’augment dels punts wifi o la cessió d’espais públics per a la docència. Ara, la “Mantaescola”, “va a ser una iniciativa d’innovació pedagògica i tèxtil, amb la que volem seguir responent amb accions concretes a les noves necessitats de l’estudiantat”, manifestava.

Manta lleugera amb teixit antibacterià

Des de l’empresa Mantas Mora, el seu Director General, Samuel Gramaje, explicava que la 'mantaescola' té un pes de 300 grams i està elaborada en poliester i microfibres, amb un tacte molt suau, resistent a múltiples rentats i amb propietats antibacterianes i hipoalergèniques. Gramaje agraïa a l’Ajuntament la iniciativa, “que serveix per promoure l’activitat econòmica a la ciutat, i a la que esperem que s’afegisquen altres ajuntaments”.

Als propers dies van a repartir-se 1.100 mantes entre l’alumnat d’educació infantil de manera totalment gratuïta, i està previst habilitar una línia de subvencions al 50% del cost per a la resta d’alumnat que desitge accedir a una 'mantaescola', i que així podrà comptar amb ella per un preu que no superarà els 5 euros.