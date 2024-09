Medi ambient invertirà 3,5 milions en l'eliminació dels canyars en quasi 30 hectàrees del riu Millars

La Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori desenvoluparà diferents actuacions per valor de més de 3,5 milions d'euros per a l'eliminació dels canyars i regenerar les riberes del riu Millars, concretament en els trams mitjans i baixos.

Tal com ha explicat el conseller, Vicente Martínez Mus, “desenvoluparem un ambiciós projecte per a eliminar la canya comuna d'aquesta zona, ja que provoca, entre altres impactes negatius, una dràstica reducció de la biodiversitat en les riberes fluvials”.

En aquest sentit, el conseller ha recordat que la canya comuna o cañabrava (el nom científic de la qual és arundo donax) “és una de les espècies exòtiques invasores més nocives” que, “encara que en el passat tenia moltes utilitats tant per a l'agricultura com per a la construcció i altres oficis, ara és una greu amenaça per als nostres ecosistemes i, per això, s'ha de controlar la seua propagació”.

El procés d'eliminació d'aquesta espècie invasora, a més, permetrà la recuperació dels ecosistemes de bosc de ribera valencià, així com l'ús públic de les ribes de molts trams que, per culpa dels canyars, “fins al moment eren completament inaccessibles per a les persones”, ha dit Martínez Mus.

L'eliminació del canyar es durà a terme mitjançant el desbrossament de canyes i després es plantaran 22.844 exemplars de 17 plantes (herbes, arbustos i arbres) autòctones i la previsió és que el projecte es prolongue durant quatre anys. A més, beneficiarà a un total de 114.426 habitants dels municipis de Montanejos, Aranyel, Cirat, Torre-xiva, Toga, Espadella, Vallat, Fanzara, Vila-real i Almassora.

Les actuacions en les riberes consisteixen en la sega de les canyes i la retirada dels rizomes i, posteriorment, es cobreix la superfície amb lones opaques per a evitar que la llum del sol revitalitze els rizomes, els quals, poden estendre's diversos quilòmetres.

El conseller també ha afegit que, amb l'eliminació dels canyars “reduïm considerablement el risc d'incendis forestals ja que aquesta espècie és la que produeix més biomassa per hectàrea després del bambú, la qual cosa també suposa un risc en cas de crescudes dels rius perquè l'abundància de la seua matèria vegetal bloqueja el discórrer de l'aigua i fa més greus les inundacions”.

Aquesta iniciativa s'emmarca en l'estratègia 'Desencanyar', que compta amb una inversió de 16 milions d'euros fins al 2027 (entre recursos propis de la Generalitat i fons europeus) per a la recuperació de les riberes dels rius de la Comunitat Valenciana.