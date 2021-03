Moixent frena dues infraestructures elèctriques d'energies renovables per a protegir el seu territori i paisatge

Moixent ha frenat dos projectes d'infraestructures que havien de construir-se en el seu territori com són una línia elèctrica i un parc solar fotovoltaic, rebuig que s'ha produït des del Consell Agrari Municipal amb la condició de protegir el seu territori i paisatge rural.

La localitat de la comarca de la Costera, enclavada en la zona vitivinícola Terres dels Alforins, ha rebutjat les dues sol·licituds de Compatibilitat Urbanística presentades davant l'Ajuntament que giren sobre al voltant de les energies renovables. El primer, correspon a un projecte de construcció d'una línia elèctrica d'alta tensió per a evacuar l'energia de diversos parcs solars fotovoltaics que se situarien a Almansa (Albacete) amb punt de connexió a Montesa. I el segon, correspon a un de construcció de dos parcs solars en la zona de les Alcusses.

L'Ajuntament de Moixent explica que ha remés sengles informes negatius per a aquestes infraestructures. Malgrat això el tema s'ha emportat al Consell Agrari Municipal "d'una banda, per transparència en la informació d'aquelles qüestions transcendentals que afectarien el nostre entorn, i per una altra, per a poder prendre una posició conjunta ferma; perquè malgrat ser negatius, podria existir una possibilitat que es pogueren dur a terme si aquestes activitats obtingueren una Declaració d'Interés Públic o una Declaració d'Interés Comunitari des d'institucions superiors a la municipal".

En el cas de la línia elèctrica s'ha anunciat per unanimitat la presentació d'al·legacions, entre elles es plantegen alternatives com el soterrament de la línia. Respecte als parcs solars, i també per unanimitat, s'ha acordat modificar el Pla General d'Ordenació Urbana "per a protegir, més si cap, aquelles zones que ja es troben protegides pel seu gran valor forestal, paisatgístic, ecològic o arqueològic com pot ser el meravellós al voltant de Les Alcusses, perquè aquesta tipologia de projectes, en la magnitud que es planteja no siga possible".

Des de l'Ajuntament de Moixent s'ha volgut aclarir que aquest rebuig "no naix, ni molt menys, d'un posicionament en contra de les energies renovables". Per això conclouen apuntant que "el camí cap a la transició energètica s'ha de fonamentar des de la conservació de la biodiversitat i els principis de sostenibilitat".