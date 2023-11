Montserrat tindrà la primera moció de censura amb el pacte de PP, Vox i independents per a tombar a l'alcalde socialista

La primera moció de censura d'aquest mandat en la Comunitat Valenciana tindrà lloc el pròxim 1 de desembre a Montserrat, un municipi de poc més 9.000 habitants de la Ribera Alta on PP, Vox i els independents de AIGUA tombaran al govern del socialista Josep Maria Mas que governava en minoria amb Compromís.

Amb el pacte de les formacions de PP (4 regidors), Vox (2) i AIGUA (1) enderrocaran a, executiu local de PSPV (4) i Compromís (2), posant fi a l'alcaldia de Josep Maria Mas que tenia la vara de comandament municipal des de l'any 1999 quan va començar com a independent i després d'un període de govern del PP (2007-11) va recuperar el comandament en 2011 fins a finals d'aquest 2023.

El nou acord de la dreta amb l'extrema dreta i els independents ajudarà a pujar a l'alcaldia Sergio Vilar. Des del PP s'argumenta el pacte degut “a la no reacció de l'equip de govern en les últimes dues mocions presentades”, concretament es refereix a la moció en contra de la taxa per al servei de recollida de la poda porta a porta i el rebuig d'aquestes formacions a la construcció del nou Centre de Salut en l'immoble assenyalat pel consistori. Amb tot la moció de censura va ser presentada per les tres formacions divendres passat.

Des de AIGUA s'ha detallat més l'acord amb el PP del qual exclou a l'extrema dreta de Vox que sí que subscriu la moció de censura. Així l'únic regidor d'aquesta formació exercirà la segona tinença d'alcaldia i assumirà la regidoria d'Urbanitzacions, Aigua i Urbanisme amb dedicació de mitja jornada. Fonamentalment les reivindicacions d'aquesta formació se centren en inversions a les urbanitzacions i amb detalls específics sobre neteja i seguretat.