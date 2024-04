Morella torna a l'any 1938 en plena Guerra Civil

Morella ha viscut un cap de setmana centrat en l'any 1938 en plena Guerra Civil, quan la capital de l'Alt Maestrat es trobava en el front i les tropes franquistes anaven de camí per conuistar les comarques castellonenques per arribar a la Mediterrània i partir el territori republicà.

Prenent com a base aquest context el Centre d'Estudis dels Ports va organitzar la VII jornada intercomarcal sobre la Guerra Civil, en la qual va haver-hi xerrades i exposicions amb les històries d'este conflicte, especialment a la comarca dels Ports i els seus voltants a l'any 1938.

Junt amb esta jornada, la ciutat també va albergar la primera edició del Museu vivent de la Guerra Civil amb l'escenificació de com era la vida dels combatents en plena guerra amb les dificultats per a sobreviure. En la zona del Prat de l'Alameda es van situar les trinxeres i els campaments d'ambdós bàndols amb la mostra de molts materials de l'època tant de combat com de medicina, cuina, telecomunicacions, etc.

La regidora de Cultura, Ruth Martínez, ha explicat que “estes activitats han estat organitzades per associacions particulars amb un gran interés per la història i de forma completament altruista, per tant, el cost per a l'Ajuntament de Morella per albergar estes ha estat pràcticament zero. Un fet molt important en la situació econòmica que ens han deixat i que la major part de la gent entén i treballa per a ajudar al poble en allò que cadascú pot”.

Finalment, ha volgut “agrair l'esforç personal i econòmic del Centre d'Estudis dels Ports i a les associacions encarregades del museu vivent per la seua implicació en l'organització d'este cap de setmana, especialment a persones com Ernest Querol o Aleix Querol per promoure i tirar endavant les activitats, així com a la rondalla per l'esforç d'extraure les composicions i partitures del concert que van realitzar”.