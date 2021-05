El Museu del Tèxtil Valencià a Ontinyent crea un comitè d’experts per a valorar donacions de patrimoni

La Fundació del Museu del Tèxtil Valencià ha creat un comitè assessor d’experts que determinarà quines seran les peces i elements que formaran part del Museu i aquelles que han de ser rebutjades per no complir amb un requisits determinats. Aquest filtre s’impulsa davant l’increment de propostes de donacions o cessions de béns vinculats a la indústria tèxtil. La idea és donar una resposta reglada i experta a totes aquelles propostes que es realitzen, atès que la capacitat d’emmagatzematge del museu és limitada.

La primera reunió d’aquest comitè assessor d’experts es va celebrar ahir a la seu d’Ateval. El President de la FMTCV i alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, va voler estar en l’estrena dels treballs d’este grup d’experts per donar-los les gràcies per la seua col·laboració. En finalitzar la reunió, Rodríguez va destacar que “es tracta d’un grup de treball paritari i molt qualificat que van a fer una tasca fonamental al procés d’implantació del museu, ja que entre altres coses ens permetrà actualitzar l’inventari i formalitzar o no la cessió dels diferents bens que s’exposaran al museu”, explicava, Rodríguez.

En concret, el comitè el presideix la gerent de l’Associació d’Empresaris Tèxtils Ateval, Salomé Beneyto; junt a qui estaran els enginyers tècnics Laura Santos (Ateval) i Pablo Díaz (UPV-Campus Alcoi); la llicenciada en Història de l’Art Marta Berlanga; els enginyers tècnics tèxtils Mª José Domènech (Aitex), Vicente Pérez i Àngel Bordera; i l’enginyer tècnic industrial José Mª Torras.

Cal recordar que la FMTCV està immersa en el procés d’implantació del Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana a Ontinyent, on es disposa ja d’un primer edifici per a sala d’exposicions i de projectes per a l’habilitació i disposició d’altre edifici i espais. Per posar en marxa el museu, ha de disposar de bens que físicament representen l’evolució del tèxtil valencià, d’acord amb el pla museístic que s’està redactant. En l’actualitat la Fundació disposa de béns cedits en ús gratuït per persones i entitats, i rep contínuament propostes de cessió que han de ser avaluades per procedir a la seua acceptació, catalogació i emmagatzematge, una avaluació que efectuarà aquest comitè assessor.

En la reunió constitutiva també es procedia a informar sobre el procediment per a l’avaluació de l’interés museístic, adquisició, comptabilització i emmagatzematge dels béns cedits o donats a la Fundació. També s’ha parlat de les funcions del Comitè i els procediments a seguir pels seus membres en el desenvolupament de la seua tasca. Entre estos detalls, es troben alguns com el fet que els informes del Comitè hauran d’arreplegar informació sobre si el bé oferit té valor museístic immediat o futur; el seu estat de conservació i, al seu cas, el pressupost per a la seua restauració; o suggeriments respecte a l’adquisició, disposició o exposició del bé, entre d’altres.