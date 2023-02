Nàtalia Enguix reivindica la presidència de Jorge Rodríguez en la seua presa de possessió com a diputada provincial

La primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament d’Ontinyent, Natàlia Enguix, del partit independent La Vall Ens Uneix, ha pres possessió aquest dimarts del seu càrrec com a nova diputada provincial pel partit judicial d’Ontinyent, en un acte al qual ha reivindicat la presidència de Jorge Rodríguez com a punt de partida per a la modernització de la Diputació de València i el treball fet en aquesta etapa.

En paraules de Natàlia Enguix, la nova identitat corporativa de la Diputació recentment presentada “culmina un procés de canvi i de modernització que va començar en juliol de 2015, amb Jorge Rodríguez en la Presidència, i que ha sabut completar amb èxit el president Toni Gaspar. Em sent molt orgullosa d’haver formar part del primer govern progressista del segle XXI a la Diputació. Un govern il·lusionant, honest i treballador que només entrar va canviar la manera de repartir els diners als ajuntaments, que des d’aleshores es fa amb criteris transparents i justos. Es va acabar amb el repartiment ‘clientelar’ de més de 30 milions d’euros anuals, es va acabar amb el ‘besamanos’ presidencial”.

En posar en valor el camí cap a la normalitat institucional, Enguix tenia un afectuós record “per als companys i amics Jorge Rodríguez, Ricard Gallego i Manolo Reguart, així com per a la resta d’encausats que es deixaren la pell per aquesta diputació i que van haver de patir un procés injust que estic convençuda que acabarà bé”. Acte seguit feia seues les paraules de Joan Sanchis al seu comiat, a les quals defensava “l’art de la política i, molt especialment, de la política municipal i a les persones que ens dediquem a ella. Són temps d’incertesa, on els discursos totalitaris posen la diana en la política, en tots nosaltres. Però sense polítiques i sense polítics no n’hi ha democràcia i sense democràcia ni pot haver justícia, ni drets”.

La diputada també reivindicava municipalisme a peu de carrer, “la primera defensa contra els extremismes que volen acabar amb les nostres llibertats”, tot incidint en què “el municipalisme és la força política més potent per defensar drets i llibertats de dones i homes. Per això estem ací, i per això va nàixer la Vall Ens Uneix. Per treballar pels nostres pobles i per la nostra comarca, la Vall d’Albaida, que és el que ens mou”.

Natàlia Enguix acabava la seua intervenció amb agraïments “al President, Toni Gaspar, el tracte que sempre m’ha donat, a les meues companyes i companys de l’Ajuntament d’Ontinyent pel seu recolzament, al meu alcalde i amic Jorge Rodríguez per la confiança que deposita en mi i a la meua família, per ajudar-me a arribar fins ací”.