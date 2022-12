Una nova resolució judicial obliga l'Ajuntament de Vila-real a pagar altres 500.000 euros pel solar del Centre de Tecnificació Esportiva

Una nova resolució urbanística obliga a l'Ajuntament de Vila-real haurà de pagar un altre mig milió d'euros pel solar de 5.556 metres quadrats sobre el qual es va alçar el Centre de Tecnificació Esportiva (CTE) i pel qual ja va abonar 856.000 euros al seu propietari.

El consistori ha rebut aquesta setmana la notificació de la desestimació de l'últim recurs presentat davant el Tribunal Suprem per a evitar aquesta nova garrotada, per la qual cosa finalment aquesta quantitat -que resulta de la diferència entre la valoració del Jurat Provincial d'Expropiació i la valoració dels tècnics municipals- haurà d'incloure's en el pressupost del pròxim any, tal com ha confirmat l'alcalde, José Benlloch, qui avança que l'equip de govern ja treballa a contrarellotge per a reajustar el projecte de pressupostos i fer tot el possible per a aprovar-lo abans que acabe l'any.

En el cas del solar del Centre de Tecnificació Esportiva, el PP va expropiar una superfície de 5.556 metres quadrats per a la construcció d'aquesta infraestructura. El propietari reclamava 2,8 milions d'euros i el Jurat Provincial d'Expropiació va fixar la valoració en 1,3 milions, encara que els tècnics municipals la van rebaixar a 856.000 euros. En 2019, el Tribunal Superior de Justícia va obligar el consistori a abonar aquesta quantitat concurrent mentre el litigi es dirimia en els tribunals. El consistori ha esgotat tots els recursos possibles, apel·lant fins i tot davant el Tribunal Suprem per a sol·licitar la suspensió de l'execució de la sentència al·legant la greu situació econòmica de l'Ajuntament, “ja que la nostra prioritat ha sigut defensar fins a l'últim euro dels vila-realencs i les vila-realenques”. Finalment, la inadmissió de l'últim recurs no deixa més marge a l'equip de govern i obliga a abonar la diferència entre la quantitat ja pagada, 856.000 euros, i els més de 1,3 milions de la valoració del Jurat d'Expropiació, la qual cosa suposarà una nova garrotada econòmica de mig milió d'euros.

Recalcular el pressupost de 2023

L'alcalde ha lamentat que la notificació d'aquesta resolució judicial arriba “en el moment en què teníem ja quadrat el pressupost de 2023, però una vegada més els nostres plans es veuen alterats per la llosa que suposen els empastres del PP”. Així les coses, la necessitat d'haver de complir amb la Justícia i abonar els més de 500.000 euros pel solar del CTE, obliga l'equip de govern a “recalcular” les previsions del pròxim any, encara que l'alcalde admet que “tenim poc marge de maniobra”. “La difícil situació econòmica municipal, llastrada per les quatre crisis que gestionem per l'urbanisme i el deute del PP, les conseqüències de la COVID-19 i l'actual crisi d'inflació i pujada de costos energètics, ens força a la contenció i la prudència, per a centrar tots els esforços en les persones i el manteniment dels serveis públics”, subratlla Benlloch.Amb tot, “continuarem treballant per a solucionar aquest contratemps de la millor manera i farem tot el possible per a aprovar el pressupost dins d'enguany”, incideix.

Davant aquesta situació, l'alcalde avança que per a poder fer front a aquest nou pagament urbanístic sense desequilibrar els comptes municipals “no ens quedarà més remei que recórrer a un nou préstec”. Benlloch lamenta que “una vegada més, els empastres del PP ens porten a haver d'endeutar-nos” i reconeix que el seu objectiu per a 2023 era “intentar amortitzar uns 4 milions d'euros de l'endeutament que arrosseguem per a sanejar el màxim possible els comptes i invertir els pocs recursos que tenim en l'imprescindible en aquests moments: les persones, assegurar els serveis públics i continuar ajudant al fet que les nostres empreses i autònoms, la nostra economia, continue avançant per a superar aquesta crisi i generar riquesa”. Un objectiu que ara es veu alterat per una nova resolució judicial.