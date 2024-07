Nova York i Benidorm, trobada entre els alcalde de dues ciutats caracteritzades pels gratacels

L'alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha viatjat fins a Nova York on s'ha reunit amb el seu alcalde, Eric Adams, una trobada entre dues ciutats marcades pels seus gratacels. Pérez ha assistit a l'ajuntament novaiorqués després de participar en un fòrum sobre l'Agenda 2030 en la seu de l'ONU com a part de la delegació espanyola encapçalada per la vicepresidenta tercera del Govern d'Espanya, Teresa Ribera, i el ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

Durant la trobada, tots dos batlles han parlat sobre les seues ciutats i d'allò en els quals ambdues s'assemblen “cadascuna en la seua dimensió”, segons ha apuntat Toni Pérez. Així, han conversat sobre “l'aposta per la ciutat vertical”, per “la renovació i recuperació d'espais” i sobre “l'esforç en favor de la inclusió i integració de les comunitats que arriben” perquè “ambdues som terra d'oportunitats”. Referent a això, Eric Adams ha defensat el valor de l'esport com a eina d'inclusió i integració i els passos que està donant Nova York en eixe sentit, cosa que ahir mateix va poder comprovar la delegació benidormense.

D'altra banda, Toni Pérez ha detallat al seu homòleg novaiorqués “com es realitza la gestió de l'aigua i dels recursos a Benidorm, en el que som un model de sostenibilitat”.

A més, durant la trobada, tots dos munícipes han comentat que Nova York i Benidorm són dos de les ciutats del món amb major concentració de gratacel, sent “cadascuna en la seua grandària som una referència en aquest aspecte”.

Toni Pérez ha agraït a Eric Adams “la deferència de rebre a Benidorm i interessar-se per la ciutat i el seu model urbanístic i de gestió”, així com per la seua intenció a “continuar mantenint el contacte i estrenyent llaços”. També ha agraït “la magnífica atenció que durant tota la visita ens ha brindat el regidor electe pel districte de Queens, Francisco Moya”, que ha acompanyat a la delegació benidormenca.

Després de la trobada amb l'alcalde de Nova York i la visita a l'Ajuntament, Toni Pérez i la gerent de Visit Benidorm s'han desplaçat a les instal·lacions de l'escola de futbol que el vicepresident del Benidorm CF, David Villa, té a la ciutat.