Ontinyent calcula un estalvi de 100.000 euros de la factura elèctrica amb les noves plaques solars del CIM Sant Rafel

L’Ajuntament d’Ontinyent ha instal·lat 80 panells fotovoltaics al sostre del Centre Integral de Majors (CIM) del barri de Sant Rafel, que permetrà fer aquest espai autosuficient en quant a consum energètic. En concret, segons l’informe tècnic previ a la instal·lació d’aquest equipament, esta aposta municipal per l’autoconsum energètic permetrà a l’Ajuntament acumular un estalvi equivalent a més de 100.000 euros durant la vida útil de la instal·lació, que podria ser superior si augmenta el preu de l’energia en aquest període.

La regidora de Sostenibilitat, Sayo Gandia, explicava que aquesta actuació “és molt rendible per diversos motius: Econòmicament anem a estalviar-se molts diners en costos d’energia, ja que a més de l’estalvi que suposen estos equipaments se suma que el preu d’adjudicació ha estat molt ajustat, i que hem aconseguit una subvenció autonòmica per a instal·lar-les. Per altra banda, mediambientalment aconseguirem una notable reducció de les emissions de CO2 per l’origen fotovoltaic de l’energia”, assenyalava.

En concret, l’actuació ha tingut un pressupost d’adjudicació de 26.500 euros IVA inclòs a l’empresa local INEL, per a la dotació de 80 panells de 370W per a autoconsum d’una instal·lació de 25 kilowatts de potència. D’esta quantitat, el 50% ha estat finançat amb una subvenció de l’Institut Valencià de la Competitivitat (IVACE). Els informes tècnics estimen que el cost de la instal·lació (sense comptar la subvenció) s’haurà compensat en al voltant de 5 anys. Des d’aleshores es produirà un estalvi net que, al preu actual de l’energia, servirà per acumular un estalvi superior als 100.000 euros durant els 25 anys de vida útil dels panells.

La instal·lació, a més, està disposada per al sistema d’aprofitament d’excedents amb compensació, de manera que l’energia sobrant que es pugueren generar en les hores de major radiació solar es compensaran en els costos que es produisquen en altres franges horàries. En ser una instal·lació amb excedents tota l’energia s’aprofitarà, de manera que si no la consumeix el CIM, aquesta passa a aprofitar-se en la xarxa pels consumidors pròxims, tot i que açò no generaria cap ingrés addicional. Pel que fa a la reducció d’emissions contaminants, l’estalvi que es preveu és de com a mínim el 66% de les emissions de CO2 que es produirien de no comptar amb sistemes de generació d’energia “verda”, ja que eixa quantitat d’energia serà obtinguda pel centre amb origen netament fotovoltaic.

Esta actuació serà la primera fotovoltaica municipal d’aprofitament pel sistema d’autoconsum, i s’afegeix a a altres equipaments amb que ja comptava l’Ajuntament a 6 col·legis públics i el poliesportiu municipal, amb una potencia total de 242’2 kW. En aquest cas l’energia no autoabasteix estes instal·lacions sinó que es ven l’energia de manera independent al pagament de la factura, resultant també amb aquest sistema un balanç favorable: descomptant el cost de la inversió en les centrals i del leasing mensual que encara resta en algunes instal·lacions, el benefici net acumulat des de 2012 arriba als 300.000 euros.

Sayo Gandia recordava que l’aposta per l’autoconsum energètic a esta instal·lació municipal “dóna continuïtat a una aposta que venim fent també extensiva a la ciutadania, amb bonificacions en l’Impost de Bens Immobles (IBI) a les empreses, associacions i particulars que opten per estos sistemes d’abastiment energètic, o amb l’assessorament gratuït que presta l’Oficina Municipal d’Economia Verda”. La regidora animava a la ciutadania a aprofitar amb aquest servei (que presta atenció al Mercat Municipal prèvia cita al telèfon 697.85.44.65), “ja que l’aposta per la sostenibilitat pot ser també avantatjosa per a l’economia, i totes i tots ho podem aprofitar”, destacava.