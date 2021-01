Ontinyent demana a la Delegació del Govern més efectius de Policia Nacional i Guàrdia Civil per garantir el tancament perimetral

L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha enviat carta a la Delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, amb què li sol·licita “un increment del nombre d’efectius de la Policia Nacional i Guàrdia Civil” per tal de garantir el compliment del tancament perimetral decretat per la Generalitat Valenciana davant l’evolució de la pandèmia a la ciutat. L’alcalde d’Ontinyent exposa en la carta que “des de l’Ajuntament s’han disposat de tots els mitjans al seu abast per fer efectiu el tancament perimetral” però considera que és insuficient i demana al Govern i a la Generalitat una major implicació.

El passat divendres l’alcalde i el regidor de Seguretat, Pepe Gandia, van mantindré una reunió amb els responsables dels cossos i forces de seguretat de l’Estat per incrementar els controls durant el cap de setmana. El regidor de Seguretat, Pepe Gandia, remarcava que “entenem la mesura de tancament perimetral presa per la Generalitat, però no entenem com una mesura d’este caire no ve acompanyada per un reforç dels efectius”, incidia.

El primer cap de setmana de tancament perimetral d’Ontinyent s’ha saldat amb 107 denúncies en 65 controls muntats en les principals accessos al nucli urbà tant per la Policia Local com per la Policia Nacional.

Segons el regidor de Seguretat, Pepe Gandia, “no ens consta que s’haja reforçat la Guàrdia Civil ni la Policia Nacional per garantir la correcta aplicació d’esta mesura. És molt difícil amb els efectius que hi ha garantir un confinament perimetral eficaç d’una població de 40.000 habitants, la més gran de totes les confinades en este decret”, manifestava. Gandia incidia en què “els Ajuntaments podem donar suport als controls, i així s’ha fet este cap de setmana, però no podem assumir el gros dels mateixos perquè són una competència exclusiva de la Generalitat i l’Estat”.

Així mateix, Pepe Gandia insistia que l’objectiu continua sent aplanar la corba i que el dia 21 es puguen alçar les mesures. Per això, s’ha sol·licitat aquest reforç immediat de policies i guàrdia civils, però sobretot cal demanar la col·laboració i implicació de tota la ciutadania perquè no podem posar un policia darrere de cada ciutadà perquè complisca les normes”, recordava el regidor.