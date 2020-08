Ontinyent imposa 5 denuncies a establiments d'hostaleria per incompliments de la normativa anti Covid-19

El dispositiu especial municipal per al control i prevenció de la pandèmia posat en marxa per l’Ajuntament d’Ontinyent ha iniciat esta setmana un seguit d’inspeccions especifiques per al control del compliment de la normativa anti-covid als establiments d’hostaleria.

Agents de la Policia Local procedien la setmana passada a informar al sector de la realització d’estes inspeccions, que entre les jornades de dimarts i dimecres ha suposat la inspecció de 30 locals i la imposició de 5 denúncies per incompliment de la distancia de seguretat entre les taules de les terrasses. Igualment, els agents posaven fins a 7 denúncies a clients o persones en l’entorn d’estos espais per incomplir la normativa del Govern d’Espanya i la Conselleria de Sanitat quant a les limitacions del consum de tabac en la via pública o per no portar o fer ús indegut de la mascareta.

El regidor de Seguretat, Pepe Gandia, destacava que “vetlar per compliment de les normes establertes davant la situació que estem vivint és una demanda de la ciutadania i un requeriment de les autoritats sanitàries als ajuntaments. El dispositiu especial que vam posar en marxa davant l’increment dels casos de la malaltia a tot el territori valencià està donat els seus fruits, i hem constatat un descens quant als incompliments de l’ús de la mascareta, així com dels ‘botellons’ i reunions de grups massius de persones. Al Pou Clar la situació ja està estabilitzada, i ara estem posant l’accent en altres aspectes com el compliment de les normes als locals d’hostaleria, perquè tots puguen mantenir la seua activitat de manera segura per a les persones”, assenyalava.

El dispositiu municipal de control i prevenció de la pandèmia, que ha inclòs el reforçament de tots els torns del cos de la Policia Local perquè haja més agents disponibles tant en el nucli urbà com al disseminat, “va a seguir en marxa per continuar garantint la protecció de les persones, però allò més important perquè puguem mantenir a ratlla al virus sempre serà la conscicenciació de cada persona i la seua implicació. Esta és una situació que no podrem superar si no és atenent a eixos xicotets detalls del dia a dia que ens puguen ajudar a superar esta situació com a societat de la millor manera”, concloïa.