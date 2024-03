Ontinyent inaugura en el 8M la ronda que recorda les Valquiries, les primeres dones en desfilar en els Moros i Cristians

La fita de les Valquíries, les primeres dones en desfilar en l’any 1989 a les festes de Moros i Cristians d’Ontinyent, serà recordada des del 8 de març de 2024 per tots aquells i aquelles que transiten per la ronda ciclopedestre situada entre la redona del Salt del Bou i la piscina coberta municipal, que des d’aquest dia porta el seu nom.

A l’espai que ja és l’inici de la “Ronda de les Valquíries” tenia lloc el que estava l’acte central a Ontinyent de la programació impulsada per la regidoria d’Igualtat amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, que incloïa l’actuació d’un trio musical, una performance de l’alumnat de l’IES Pou Clar i la lectura d’un manifest del 8M per part del Consell de les Dones, comptant-se a més amb la participació de “les Valquíries”, les dones que foren protagonistes de la fita.

L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, destacava que l’acte “ha de servir per retre homenatge i felicitar per la seua valentia a unes dones que van obrir camí en l’àmbit de la festa, que la ciutat d’Ontinyent conega i reconega el seu nom”. Un acte que tanca un cicle de reconeixement iniciat l’any passat amb la presentació del documental de les Valquíries, i que va continuar amb la proposta que va fer l’alumnat de l'IES de l'estació de nomenar nous espais a dones i col·lectius de dones, i que és va ratificar en sessió plenària la passada primavera.

La regidora d’Igualtat, Paula Soler, remarcava que “el que hui és normal per a totes les dones i per a mi com a festera, eixir i representar a la festa morocristiana és possible gràcies a elles que van donar el primer pas i a les que totes les festeres els estarem sempre agraïdes”. Soler recordava que “no és la primera vegada que l’ajuntament d’Ontinyent fica nom de dones a carrers, i espais públics de la ciutat, perquè visibilitzar i donar veu a les dones és el camí per apropar-nos a la igualtat real”, i destacava que amb aquest acte s’ha tractat “de commemorar però també de reivindicar, perquè és important visibilitzar tot allò que hem aconseguit però també reivindicar tot el camí que ens queda per recórrer”.

Sese Calabuig i Reis Alborch intervenien en nom del grup de Valquíries assistents a l’acte, agraint que l’Ajuntament, en nom de tota la població, pose nom a la ronda en reconeixement “al granet de sorra que vam aportar per la igualtat en la festa. Uns fets que fa 35 anys van ser un acte d’inconformisme amb una restricció que ja no existeix, per fer possible una cosa que ja s’ha normalitzat”.

Visiblement emocionades, les Valquíries també recordaven “a totes les dones que ens van precedir reivindicant i lluitant per la incorporació de les dones als Moros i Cristians, i també a les que van vindre després, com la primera representant en festers, la primera ambaixadora o la primera capitana, perquè totes elles també són Valquíries, com també totes les persones que han lluitat, lluiten i lluitaran per la igualtat de la dona i la justícia social”, concloïen.

Manifestació del 8M i Cursa Solidària de les Dones

La jornada del 8M inclou també esta vesprada a les 19:00 hores una manifestació des de la seu de l’Associació Tyrius (C/ Furs, 40); i a les 20:15 hores al Saló d’actes de la Societat de Festers començarà la conferència 'Les dones en la Festa de Moros i Cristians, perspectiva històrica i situació actual' a càrrec de Mariola Valiente i Josep Vicent Vidal, activitat organitzada per la Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia. Altre dels punts àlgids de la programació serà la Cursa Solidària de les Dones que començarà diumenge 10 de març a les 10:00 hores a la Plaça Major, que comptarà amb més de 1.200 dones participants.