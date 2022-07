Ontinyent inicia el procés de demolició del barri de Cantereria per construir el parc inundable junt al Clariano

El projecte de regeneració del barri de la Cantereria avança a bon ritme. Si a principis de mes es publicava la licitació per a l’estabilització del talús de la part posterior als habitatges per 530.000 euros, ara s’ha publicat la licitació de les obres de demolició del primer grup de vivendes del barri de la Cantereria.

El regidor de Territori, Joan Sanchis, ha explicat que la licitació d’esta obra “és un dels projectes més importants que van a executar-se a curt termini a la ciutat i que transformaran una part important d’Ontinyent”. Sanchis recordava que “per arribar a aquesta licitació s’ha hagut de fer un treball molt intens perquè el veïnat disposara d’una solució habitacional”. Cal recordar, que l’Ajuntament ha concedit ajudes als propietaris dels habitatges de la Cantereria que s’afegeixen als imports de les adquisicions que ha acordat l’Ajuntament amb els propietaris.

La present fase del projecte es dividirà en dues parts: la licitació pública per un import de 300.694,20 euros (iva inclòs), correspon al grup de vivendes de la zona 'A' i compren els edificis de les parcel·les 151,155,159,161,163,165,167,179,181,193,195 i 197 situades en zona de risc per inundacions. Es tracta d’edificacions que l’Ajuntament d’Ontinyent ha adquirit per desenvolupar el projecte del nou parc fluvial de la Cantereria, una actuació que s’articula com a solució per a aquest entorn i que va sorgir després de l’emergència climàtica de la DANA en setembre de 2019 i la borrasca Gloria en gener de 2020.

Per a la demolició dels habitatges de la primera fase, les empreses interessades poden presentar les ofertes fins a la mitjanit del proper 4 d’agost. Una vegada finalitze el procés i s’adjudiquen les obres de demolició, aquestes tindran una durada estimada de 4 mesos.

Aquesta actuació compren una superfície construïda aproximada de 2.477metres quadrats. L’ordre de demolició previst serà l’invers al de construcció, baixant planta a planta: s’ha de començar amb la retirada dels equips industrials, elements classificatoris segons la materialitat per a la gestió de residus i el desmuntatge de la coberta, s’ha d’acabar amb l’últim paviment o fonament.

Cal recordar que el projecte de la Cantereria tindrà un cost global de 4 milions d’euros cofinançada al 50% per la Conselleria d’Habitatge i l’Ajuntament, comptant el consistori amb una aportació europea de 600.000 euros dels Fons FEDER per fer front a la seua part.