Ontinyent, l’Olleria i Bocairent acorden establir un marc regulador comú en les ajudes per a la competitivitat de les empreses

Els municipis d’Ontinyent, l’Olleria i Bocairent han acordat establir un marc regulador comú en la convocatòria d’ajudes municipals per a fomentar la competitivitat de les empreses. Així s’ha acordat en una reunió entre representants dels ajuntaments de les tres localitats, al marc del Projecte de Transformació Empresarial (PTE) comú posat en marxa en 2020 per a millorar la competitivitat de les empreses.

Aquest projecte era objecte d’un repàs de les accions realitzades en el passat exercici, que es valoraven molt positivament, establint-se un full de ruta de les accions a dur a terme en 2021. El regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Ontinyent, Juan Pablo Úbeda, destacava la trobada com “la mostra de la voluntat dels ajuntaments implicats de continuar creant sinèrgies que redunden en un benefici de la ciutadania, i en aquest cas en aspectes tan importants com l’aposta per l’ocupació de qualitat a través de la col·laboració públic-privada, amb accions que fomenten el reciclatge continu del personal, la responsabilitat social i l’intercanvi d’experiències”, manifestava.

Així, dins d’aquest projecte, en el qual compten amb la col·laboració de la Confederació Empresarial de La Vall d’Albaida (COEVAL), els municipis van acordar posar en comú un marc regulador per llançar ajudes municipals enfocades a matèries en les quals empresarialment ja es treballa, però en les quals es pretén donar un nou impuls per a la competitivitat de les empreses i els seus treballadors i treballadores, com són la qualitat, la sostenibilitat, la igualtat de gènere o els processos de millora contínua.

Pablo Úbeda recordava l’aposta del Govern d’Ontinyent per la indústria, que s’ha materialitzat també en accions amb una nova sol·licitud d’ajudes per a continuar millorant els polígons industrials de la ciutat, “perquè invertir en els polígons és invertir a millorar les infrasetructures i, per tant, en la qualitat del treball”, destacava.