Ontinyent quadruplica l’ús del bus urbà als dos primers anys de fer gratuït el servei

La gratuïtat del servei de bus urbà a Ontinyent ha servit per multiplicar per quatre el seu ús per part de la ciutadania. Així s’explicava aquest dijous en una roda de premsa de balanç dels dos anys de municipalització del servei, que va passar a ser gratuït el 1 de gener de 2020, i que des d’aleshores ha passat de les 24.000 persones usuàries de 2019 a les prop de 100.000 que van utilitzar aquest mitjà de transport en 2021, i que en una recent enquesta valoraven el servei amb una nota de 9 sobre 10.

L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, que compareixia davant els mitjans de comunicació junt a les regidores Inma Ibáñez (Transport), Sayo Gandia (Sostenibilitat) i Natàlia Enguix (Igualtat i Govern Obert), destacava la utilitat del servei i els beneficis adjacents que comporta, que inclouen la reducció en 10 tones de les emissions de CO2 a l’atmosfera; el suport a les persones amb recursos limitats o sense alternatives de desplaçament, majoritàriament dones; o la vertebració urbana i la comunicació entre els barris.

En paraules de Jorge Rodríguez, ”quan vam municipalitzar el servei no vam parlar del cost per a l’Ajuntament sinó de si realment anàvem a aconseguir que fora efectiu i útil per al conjunt de la ciutadania. Dos anys després, als quals a més hem incorporat autobusos més moderns i fet altres millores, podem estar satisfets perquè les xifres demostren que un servei que era ineficient ara és molt més útil”, destacava.

Inma Ibáñez posava de relleu com a aspecte clau en la millora del servei la incorporació dels dos nous autobusos amb un cost de 365.000 euros, amb espais interiors més amples alhora de més maniobrables. A més a més, s’ha millorat i uniformat la imatge de les marquesines, i s’està ja treballant en la digitalització de les parades perquè les persones usuàries sàpiguen el temps que queda per arribar l’autobús, així com en la creació d’una nova línia cap als polígons industrials.

La regidora de Sostenibilitat, Sayo Gandia, explicava que des del punt de vista mediambiental “no sols s’ha evitat el llançament de 10 tones de CO2 a l’atmòsfera, sinó que també hem contribuït a la disminució de la congestió urbana del trànsit, tot seguint la línia encetada per afavorir la mobilitat sostenible dins la qual hem ampliat l’anell ciclopeatonal o posat en marxa el servei de préstec de bicicletes elèctriques, entre d’altres».

Natàlia Enguix, per la seua banda, posava de relleu el caràcter social, igualitari i feminista de la gratuïtat del bus urbà, ja que s’ha permés garantir el dret a la mobilitat d’aquells sectors de la població més vulnerables tant econòmica com socialment; i especialment a les dones, el grup de població més afectat, ja que segons l’enquesta realitzada per l’Ajuntament d’Ontinyent, el 76,8% dels passatgers habituals són dones, les quals en molts casos no disposen de carnet de conduir i necessiten d’algú per acompanyar-les.

Nota: un “9 sobre 10”

Durant els mesos d’octubre i novembre de 2021, la regidoria de Transport va encarregar la realització d’una enquesta directa a l’empresa Investrategia, que la va dur a terme a finals de novembre en diferents parades i amb un univers de prop de 300 persones usuàries, amb un marge de confiança del 95’5%.

Entre els resultats de l’enquesta destaca que la mitjana de la valoració de l’autobús és d’un 9 sobre 10. Un 50% de les persones entrevistades responien que no cal cap millora per al servei actual, mentre que un 13% suggeria una major freqüència de pas (en desembre de 2021 estava establida en un total de 30 minuts) i un 5’6% feia referència a “més parades».

Quant a l’origen, el 93,3% de les persones que pugen a l’autobús municipal estan empadronades a Ontinyent. Respecte al sexe, les dones són qui més utilitzen el servei de l’autobús, amb el 76,8% del total d’usuaris. Del total, un percentatge elevat de dones (66,5%) com homes (53%), no disposen de cotxe per poder realitzar el trajecte que fan a sovint amb el bus. La cohort d’edat predominant s’estableix de 51-65 en un 27,5% i majors de 65 anys en un 26,8%; sent els majors de 51 anys el 54,3% del total d’usuaris. Pel que fa a l’ús, el principal motiu d’ús és “anar a comprar" (37,7%), seguit d’anar al metge, dentista, fisioterapeuta, etc amb un 23,9%.