Ontinyent tampoc celebrarà les seues festes de Moros i Cristians en 2021

Ontinyent, per segon any consecutiu, no celebrarà les seues festes de Moros i Cristians a causa de la situació provocada per la pandèmia de Covid-19. Així ho ha anunciat el president dels Festers d'Ontinyent, Vicent Pla, cancel·lant novament una Festa d'Interés Turístic Nacional i 160 anys d'història

A diferència d’altres festes com les Falles de València i d’altres ciutats com Gandia o Sagunt, o també els Moros i Cristians de Torrent, l’entrada d’Ontinyent no es produirà -com tampoc les Fogueres de Sant Joan d’Alacant- després que ho haja aprovat per unanimitat l’assemblea en la que participen les 24 comparses locals.

Vicent Pla ha explicat que es va reunir fa dues setmanes amb consellera de Sanitat, Ana Barceló, una vegada acabat l’Estat d’Alarma per valorar la situació de la pandèmia i el full de ruta a seguir a curt i llarg termini. Allí es va plantejar que en cap cas s’ha parlat d’autoritzar festes, sols actes reduïts a partir de setembre, i amb rigoroses condicions de seguretat com distanciament social, mascareta, control d’aforament i sempre a l’aire lliure.

Amb tot el president destaca que el punt de evitar aglomeracions “al nostre parer ens col·loca davant un impossible metafísic: festes populars i multituds són dos conceptes inseparables” i que “no es poden fer celebracions en un ambient “de normalitat absoluta, ni de tan sols una mínima normalitat”; puntualitza així que “si conselleria haguera permés el retard d’unes setmanes o mesos però amb els actes en la seua integritat potser hauríem acceptat l’ajornament”.

Afegeix el president que estem en una “brutal pandèmia que ara encara la seua recta final”, però que l’eixida “també provoca incertesa”. “La Societat de Festers no pot ni ha de generar falses expectatives, no pot ni ha d’incitar a festeres i festers a que invertisquen i comprometen il·lusions i despeses, no podem tancar un cicle fester en fals, no seria just”.

Amb tot conclou que “nosaltres som partidaris d’esperar a temps millors per celebrar les nostres festes en tota la seua plenitud, al marge de restriccions que desvirtuen la seua essència. Si hem esperat tot este temps, de segur podem esperar pacient el que siga necessari perquè fins la més dura de les tempestes té un final”.

D’una altra banda Pla reconeixia que no es pot descartar que la Societat de Festers organitze algun acte que permeta la normativa vigent. A més a més recordava que també per unanimitat de la junta de govern, i amb suport de totes les comparses, a més de suspendre les festes de 2021 i passar-les a 2022, es fa amb tots els ordres i càrrecs que s’havien designat per 2020.

Finalment Vicent Pla explica que s’ha entrevistat amb l’alcalde Jorge Rodríguez per proposar-li que els recursos municipals que s’aporten a la festa es destinen a polítiques socials i ajudes a sectors.

Torrent diu sí

En canvi a Torrent, una localitat on se celebren els Moros i Cristians des de fa 34 anys, ha donat llum verda a aquesta celebració.

La Federació de Moros i Cristians de Torrent, en consens amb l'Ajuntament de Torrent i contemplant l'actual situació sanitària, ha acordat traslladar la celebració dels festejos de 2021 el mes d'octubre.

Concretament, la FMCT ha emés un comunicat oficial en el qual manifesta la intenció de fer coincidir els festejos amb la setmana cultural del 9 d’Octubre. Així, les festes com les coneixem “se celebraran en tota la seua magnitud en 2022”, encara que han decidit “realitzar diversos actes no oficials i sempre respectant el que aconsellen les autoritats sanitàries en la setmana del 9 d’Octubre. Gràcies a tots pel vostre suport, comprensió i empatia”, han detallat en aquest escrit.

Al seu torn, el regidor de l'àrea de Festes, Pascual Martínez, ha mostrat el seu suport a aquesta decisió de la junta directiva de la FMCT, ja que contempla “les recomanacions sanitàries i manté l'impuls dels festers que, de manera prudent, animen a mantindre viva una festa arrelada a la nostra ciutat”.