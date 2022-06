Oriola i el vicepresident segon de la Generalitat desbloquegen les obres de rehabilitació del Museu Arqueològic Comarcal

L'alcaldessa d'Oriola, Carolina Gracia juntament amb el vicealcalde i regidor d'Urbanisme, José Aix i María García, portaveu del Grup Municipal Canviem s'ha reunit amb el vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca per a per a impulsar la reactivació de les obres de rehabilitació de la Sala d'Homes del Museu Arqueològic Comarcal d'Oriola. Héctor Illueca ha agraït l'acolliment de l'alcaldessa i el vicealcalde i regidor d'Urbanisme, José Francisco Aix, i la seua predisposició per a col·laborar amb la Vicepresidència Segona.

En la trobada s'ha abordat impulsar la reactivació de les obres de rehabilitació de la Sala d'Homes del Museu Arqueològic Comarcal d'Oriola. Una actuació que estava paralitzada “a causa de la inacció de l'anterior equip de govern que va perdre l'anualitat de la subvenció que va atorgar la Generalitat” i que es va desbloquejar amb l'aprovació en el ple de maig a través d'una modificació de romanent per un import de 664.160 euros, quedant salvada el finançament d'aquesta obra que ha d'iniciar-se abans de finals de 2022. En aquest sentit, Illueca ha declarat que “l'actuació dotada amb prop de 750.000 euros va ser abandonada per l'anterior govern municipal, malgrat tindre la concessió dels fons corresponents”, ha declarat Héctor Illueca. Per això, “des de la Vicepresidència Segona treballarem amb el nou equip de govern per a tornar a posar en marxa aquesta actuació tan important per a mantindre el nostre patrimoni”.

Per part seua, Carolina Gracia ha agraït la visita del vicepresident segon, Héctor Illueca que ha anunciat que en breu es posarà en marxa a Oriola, en col·laboració amb el Consistori, una oficina Xaloc en la qual s'oferirà assessorament, tramitació i gestió en matèria d'habitatge i regeneració urbana. Una actuació que es va aprovar per ple a la fi de 2021, que comptava amb un termini d'un any d'execució i que no s'ha realitzat cap acció. Pel que ara, anuncia Gracia, “gràcies al canvi de criteri de la Generalitat, es renovarà el conveni per un termini de quatre anys amb la finalitat de donar estabilitat a l'oficina, es reactivarà la seua posada en marxa i es contractaran tres persones . I ha agraït ”a María García, portaveu del Grup Municipal Canviem, per la seua insistència perquè aquesta actuació siga una prioritat“.

Així mateix, l'alcaldessa d'Oriola ha afirmat que “és fonamental que Oriola es pose a treballar en matèria d'habitatge perquè hem de recuperar el nostre Centre històric i no es pot fer d'una altra forma que possibilitant a la gent que ja té habitatge i també a l'administració com a promotor d'aqueix canvi perquè el nostre centre històric siga el que va ser fa anys”.

Un altre dels temes tractats en la reunió ha sigut l'arribada dels fons europeus. En aqueix sentit, el vicepresident ha remarcat que “els ajuntaments són fonamentals per a canalitzar aqueixos fons que suposaran una quantitat ingent de recursos que han de servir també per a reactivar el sector de la construcció i afavorir la transició energètica”.