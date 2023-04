Oriola localitza en els antics jutjats l'entrada a un refugi de la Guerra Civil

L'Ajuntament d'Oriola ha localitzat en l'edifici dels antics jutjats de la ciutat l'accés a un antic refugi de la Guerra Civil. La troballa s'ha produït a través d'una cata durant les obres de reforma de l'immoble que en el seu moment van ser reguarda de la Policia Local, usant-se aquest refugi com a calabós.

El consistori explica que possiblement és un dels últims a construir-se a Oriola, la seua obra va ser acordada en sessió del Consell Municipal del 28 abril de 1938. Consisteix en un túnel traçat sinuós excavat en la roca. Té entre 2 i 2,5 metres d'altura i una amplària entre 1,5 i 3,60 metres. Iniciava el seu recorregut junt al carrer Sant Just en la reguarda de la Policia Local per a després de 800 metres eixir pel carrer actual, carrer de Triana.

Durant la contesa es va usar com a magatzem de proveïments i en finalitzar aquesta, com a magatzem municipal fins als anys 90 del segle passat, data en què es va clausurar per a construir una xicoteta fornícula amb una verge de taulells en l'única entrada conservada.