Parc Sagunt serà exportat per la Generalitat com a model d'entitat pública de sòl que fomente la inversió

La Generalitat exportarà a tota la Comunitat el model de Parc Sagunt a través d’una entitat pública de sòl que fomente la inversió i la generació d’ocupació. Així ho ha anunciat el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, en la seua intervenció en el seminari web ‘Urbanisme i actuacions d’inversió prioritària en parcs empresarials’.

“L’urbanisme no ha de ser vist com un fre -ha assenyalat Arcadi España-, sinó com una eina que, aplicada des d’una perspectiva racional, productiva i sostenible, contribueix a la generació d’ocupació i benestar”.

“En aquest sentit -ha afirmat conseller-, la Generalitat compta amb models que han funcionat molt bé com per exemple Parc Sagunt, amb empreses valencianes i internacionals que aposten pel nostre territori”.

“Eixe model, eixe exemple de col·laboració entre la Generalitat i el Govern d’Espanya, a través de SEPIDES, és un esquema que volem exportar a tota la Comunitat, per això transformarem Parc Sagunt en una entitat pública de sòl per a tota la Comunitat Valenciana que facilitarà a molts ajuntaments la transformació i la urbanització de sòl industrial per a atraure inversió i potenciar la creació d’ocupació”, ha asseverat el titular de Política Territorial.