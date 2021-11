La Policia Local de Cullera llança una campanya per a controlar els patinets

La Policia Local de Cullera posa en marxa la primera campanya de control conjunt de vehicles de mobilitat personal (VMP), bicicletes, motocicletes i ciclomotors.

Des del passat divendres fins al pròxim 7 de novembre es farà especial incís en els populars patinets, assenyala la regidora de Policia Local, María José Terrades. Un vehicle de transport cada vegada més estés i habitual ja en la circulació diària.

La campanya està dirigida a l’àmbit urbà. La vigilància es realitzarà en les principals vies habituals d’ús tant en el centre com en la resta de barris de la ciutat.

L’acció servix per a recordar als usuaris les limitacions que els VMP tenen a l’hora de circular. Algunes de les més importants segons el nou reglament de trànsit són la limitació de velocitat, que es fixa en 25km/h, i la prohibició del seient -excepte els autoequilibrants-.

És important saber que no poden circular per les voreres i zones per als vianants ni per vies interurbanes com la carretera del Brosquil, exemplifiquen des de la Policia Local cullerenca.

Així mateix, entre la posada i l’eixida de sol han de portar sistema d’enllumenat davant i darrere, no poden transportar viatgers i en general s’han de complir totes les normes de circulació, igual que la resta de vehicles.

"Des de l’Ajuntament de Cullera hem treballat per la nova mobilitat per això som el municipi de la Ribera amb la major i millor xarxa de carril bici. Ens encanta que la ciutadania cada vegada més contribuïsca a la reducció de la petjada de carboni amb l’ús de vehicles com el patinet, però hem de fer-ho des de la responsabilitat i garantint la seguretat viària", subratlla Terrades.