La Policia Local de Requena no té etilòmetre per als controls d’alcoholèmia des de fa més d’un any

La Policia Local de Requena no té etilòmetre, el dispositiu per a detectar estats d’alcoholèmia, des de fa més d’un any. Així ho ha denunciat el sindicat CCOO dins de les diferents reclamacions d’equipament que ha fet davant el que considera un estat de “precarietat” del cos policial local.

Segons CCOO, “aquesta precarietat està motivada bàsicament per la falta de recursos per a la Policia Local juntament amb la immobilitat dels nostres responsables per a solucionar-los”, i adverteix que alguns exemples, “lluny de ser banals, imprimeixen una inèrcia que, mantinguda en el temps, es fa difícil de canviar”.

En la seua enumeració destaca que estan més d’un any sense etilòmetre, necessari per a les tasques de seguretat viària, per la qual cosa no compten amb un mitjà tècnic pertinent per a detectar o investigar el grau d’alcoholèmia dels conductors. Assenyala que fa més d’un any l’aparell anterior es va retirar per revisar-lo i que des de llavors no tenen a l’abast el dispositiu, cosa de què s’ha alertat la regidoria i que assegura que va prometre l’adquisició d’un de nou des del 2017 per tindre’n un recanvi durant les revisions.

Davant aquesta situació, el sindicat assenyala que els agents han de recórrer al destacament de la Guàrdia Civil de Trànsit a l’hora de fer les proves pertinents quan la Policia Local detecta un conductor embriac o en la investigació d’accidents, “la qual cosa, sens dubte, duplica els recursos humans i dilata el temps d’espera dels conductors implicats”.

D’altra banda, també denuncia la falta de pantalles protectores de sobretaula per a evitar contagis de coronavirus en els despatxos dels grups operatius, on es pren declaració a les persones involucrades en qualsevol succés.

També reclama la instal·lació d’aire condicionat, ja que únicament se’n disposa en el despatx de prefectura i del personal administratiu, que estan tancats a la vesprada.

El mobiliari obsolet és una altra de les queixes de CCOO i lamenta que és usat “24 hores cada dia, 365 dies l’any”, fet que provoca “dolors musculars als agents”, una circumstància que ja s’ha denunciat des de fa més de tres anys.