PP i Vox pacten a Vinaròs una moció de censura contra el PSPV per a donar l'alcaldia a un partit independent minoritari

El govern de Vinaròs del socialista Guillem Alsina penjava d'un fil des de la seua investidura en minoria, i finalment caurà. Era qüestió de temps que finalment els regidors de l'extrema dreta de Vox entraren en el pacte al qual ja van arribar en el seu moment PP i el Partit de Vinaròs Independent (PVI) per a donar l'alcaldia a aquesta formació minoritària.

D'aquesta manera la llista més votada, la del PSPV, no podrà mantindre l'alcaldia durant tota la segona legislatura ja que compta només amb el suport dels seus 9 regidors i 1 de Compromís, mentre que l'oposició finalment s'ha unit amb 7 del PP, 2 de PVI i 2 de Vox. En la constitució de l'ajuntament el mes de juliol passat la falta d'acord amb Vox -que va votar al seu propi candidat- va impedir la investidura de María Dolores Miralles (PVI), la qual cosa va possibilitar que Alsina mantinguera la vara de comandament, que únicament haurà sigut per cinc mesos més.

Així PP, PVI i Vox ja han presentat en el registre municipal la moció de censura que se celebrarà el 29 de desembre, i que argumenten per “la incapacitat del govern municipal d'aprovar un pressupost per a l'any 2024 després de ni tan sols haver aprovat el pressupost municipal per a l'any 2023 i que ha provocat que l'Ajuntament de Vinaròs estiga encara amb el pressupost de 2022 prorrogat”.

En un comunicat l'encara alcalde Guillem Alsina ha assumit que serà apartat de l'alcaldia i únicament ha volgut agrair als seus regidors el seu treball així com també als veïns de Vinaròs “que ens han donat suport de manera majoritària en cada convocatòria electoral”.