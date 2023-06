PP i Vox signen un pacte de govern a Oriola

PP i l'extrema dreta de Vox han signat un pacte de govern a Oriola després de quedar-se els populars amb 10 edils, a un només de la majoria absoluta en el ple. Amb aquest acord Pepe Vergara. Amb 10 regidors el PP i 4 regidors VOX, sumen una majoria suficient de 14 regidors, la qual cosa garanteix la investidura del futur alcalde d'Oriola, José Vegara -processat per presumptes delictes contra la hisenda pública i frau de l'IVA- que s'alçarà amb la vara de comandament de l'alcaldia.

L'acord a Oriola posarà fi també a un govern encapçalat pels socialistes que van aconseguir l'alcaldia amb una moció de censura pactada amb Ciudadanos que va trencar la seua aliança amb l'anterior alcalde popular, Emilio Bascuñana, imputat per malversació. D'aquesta manera el PP ha optat per l'extrema dreta i no per Ciudadanos (amb 2 edils, els mateixos que Vox) per a donar estabilitat al govern local.

Com a part de l'acord, VOX assumirà les regidories de Cultura, Turisme, Família, Joventut, Estadística, Participació Ciutadana i Oriola Costa, dotada del seu propi pressupost que inclourà Platges i Residents Internacionals. El PP donarà a conéixer les seues regidories en els pròxims dies mantenint-se la majoria de les quals hi ha actualment, inclosa Benestar Social i Igualtat, afirmen en el seu comunicat.

En el citat acord es recull la composició de la Junta de Govern amb 6 del PP i 3 de Vox, corresponent la primera i tercera Tinença d'Alcaldia a Vox. Els delegats d'alcaldia en les diferents pedanies correspondran a Vox en La Murada, Verge del Camí, Barba-rossa i La Campaneta.