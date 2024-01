El PP arriba a l'alcaldia d'Albaida amb una moció de censura gràcies a dos trànsfugues del PSPV contra Compromís

El PP ha assolit l'alcaldia d'Albaida després de triomfar la moció de censura presentada amb dos regidors trànsfugues del PSPV per apartar de la cadira de comandament al fins ara batlle Alejandro Quilis, de Compromís. D'aquesta forma el nou alcalde, Juan Carlos Roses, ha aconseguit la vara de comandament després d'un inici de mandat en el què Compromís i PSPV no han pogut consolidar un pacte de govern d'esquerres.

I es que el mandat havia de començar amb un pacte en el què es repartien l'alcaldia en dos anys cada formació, Compromís i PSPV, però immediatament va renunciar qui va ser el candidat socialista -Josep Penadés-, i després de diversos desencontres públics, pocs mesos més tard el presumpte acord va acabar esclatant, quedant Compromís sol al govern local.

Tant PP com els antics regidors del PSPV (dos dels tres que té actualment el grup socialista) han justificat la moció de censura manifestant que hi ha una crisi institucional i falta de lideratge fins al hui alcalde. Durant la seua intervenció Juan Carlos Roses ha manifestat que “si estiguérem en una empresa privada estaríem en situació de fallida tècnica”. El PP també ha assegurat que van ser els socialistes els primers en donar passos de cara a impulsar una moció de censura, i que estava fins i tot avalat per la seua executiva.

Alejandro Quilis -qui ha estat poc més d'un any com a alcalde d'Albaida- ha afirmat durant la seua intervenció com a portaveu de Compromís que en realitat és un pacte PP i PSPV el que el desallotja de l'alcaldia, i els acusa de que “sols volen la cadira”. Quilis assegurava que “esperàvem més” del partit socialista i els ha acusat de no voler arribar a cap acord. Amb tot ha lamentat que “els votants d'esquerres s'han sentit traïts”, però que ells accepten el resultat d'un mecanisme democràtic.

Per la seua banda el portaveu del PSPV, David Palací, ha rebutjat les acusacions contra el seu partit sobre la responsabilitat de la moció. Així afirmat que el seu partit ha sigut el primer “traït” pels dos regidors signants que formaven part del grup socialista, assenyalant que se'ls va arribar a obrir expedient d'expulsió. Però també ha criticat a Compromís pel que ha considerat falta de diàleg acusant-los “d'ignorància o d'arrogància”, i els demanava autocrítica, acusant-los de no haver treballat per l'estabilitat. Pel que fa al PP ha manifestat que fiscalitzaran la seua tasca de govern.

Així aquesta moció de censura finalment ha obtingut el suport dels sis regidors del PP i un dels trànsfugues signants de la moció, mentre s'ha abstingut la segona trànsfuga i s'han oposat tres regidors de Compromís (amb un edil absent de la sessió) i el portaveu del PSPV, posant fi a 12 anys i mig de govern de la formació valencianista.