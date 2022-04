Preacord entre govern i sindicats per a implantar la carrera professional en la Diputació de Castelló i el seu Consorci de Bombers

El president de la Diputació de Castelló, José Martí, ha signat un preacord per a la instauració de la carrera professional de la plantilla de la pròpia institució provincial i del seu organisme autònom del Consorci Provincial de Bombers. Es tracta d'un text que ja ha obtingut el vot favorable de tots els sindicats representats en la taula de negociació del Consorci i que per a la seua aprovació definitiva haurà de ser ratificat per la taula de negociació de la Diputació, l'Assemblea General de Bombers i el Ple de la institució provincial.

La carrera professional pretén incentivar la projecció laboral de les funcionàries i funcionaris durant la seua etapa professional, que va associada a unes millores de la seua formació i remuneració econòmica.

L'acord s'ha signat en el saló de plens i en presència dels diputats de PSPV-PSOE i Compromís, Santiago Agustí i Ignasi Garcia, grups que conformen l'actual equip de govern progressista de la corporació. Es dóna la circumstància, a més, que Agustí és el diputat responsable d'Hisenda i Recursos Humans. Per part de la representació sindical en la Diputació han estampat la seua signatura Vicente Mor per Comissions Obreres, Mari Carmen Vidal per UGT, Sol Meseguer per CSIF i Jorge García per ÚS. Pel que respecta al Consorci, han estampat la seua rúbrica Daniel Diago per UGT i David González pel Sindicat de Policies i Bombers.

El president Martí ha mostrat la satisfacció de l'equip de govern pel preacord aconseguit amb els sindicats de la Diputació i el Consorci que és “el fruit de la molta faena realitzada pels sindicats i l'actual equip de govern”. Segons ha assenyalat, “el diàleg social és fonamental i ens ha permés que hui iniciem el principi d'un camí que esperem que tinga un bon resultat i no resulte fallit com el que va intentar l'administració anterior”. Per això, defensa la necessitat de “anar pas a pas perquè aquest intent siga un èxit per a totes les parts”. En aquest sentit, ha explicat que el reconeixement de les carreres professionals “és una obligació adquirida per les administracions des de fa temps, la implementació dels quals no està exempta d'importants dificultats, que entre tots hem de superar”. Ha afegit que “hui hem fet un primer pas molt important en aquest camí que recorrerem junts”.

Martí ha agraït la voluntat de diàleg dels sindicats i l'esforç realitzat pels departaments de recursos humans de la Diputació i el seu Consorci de Bombers, que “ha resultat fonamental per a la signatura d'aquest preacord”.

Els sindicats

El representant de Comissions Obreres, Vicente Mor, ha fet referència al “ardu i difícil treball realitzat en els últims anys, que servirà perquè les reivindicacions dels 600 treballadors de la Diputació siguen cobertes”. Ha finalitzat dient que “això és història” i que “aquest equip de govern ha col·laborat amb ella”.

També han parlat de “acord històric” el delegat sindical d'ÚS, Jorge García, i les representants d'UGT, Mari Carmen Vidal i CSIF, Sol Meseguer, mostrant aquesta última el seu desig que prompte podem a veure els seus fruits“.

En representació d'UGT en el Consorci Provincial de Bombers, Daniel Diago ha celebrat la consecució de l'acord i ha valorat com “molt positiu” el compromís del president que “a final d'any la carrera començarà a implementar-se. En similars termes s'ha pronunciat David González, del Sindicat de Policies i Bombers, qui ha posat de manifest que el preacord ”és un pas molt important després de molts anys de treball“.