PSOE i Partido de las Aldeas presenten una moció de censura per a desbancar al PP de l'alcaldia de Requena

L'espasa de Dàmocles d'una moció de censura que penja sobre l'alcaldessa del PP de Requena, Rocío Cortés, està a punt de caure sobre el seu cap. El PSOE ha anunciat aquest dilluns que presentarà una moció de censura al costat del Partido de Requena y Aldeas (PRyA) que tindrà lloc el pròxim 5 de novembre, la qual cosa desbancaria de l'alcaldia a la qui també és presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP).

Aquesta moció de censura era una amenaça constant després que el mes d'agost el PP trencara l'acord de govern amb el PRyA de manera unilateral, adduint diferències insalvables a l'hora de portar avant el pacte i la governabilitat del municipi. Des de llavors els populars governen en minoria.

Des d'eixe mateix moment la formació independent va deixar la porta oberta a una moció de censura, ja que els seus tres vots, units als huit del PSOE (que va ser el partit més votat en les eleccions municipals) els donen la majoria absoluta que no podrien contrarestar els 8 edils del PP i els 2 de Vox. De materialitzar-se la moció el socialista Mario Sánchez recuperaria la vara de comandament de la localitat, després d'haver-la exercit entre 2015 i 2023, però en les passades eleccions va perdre la majoria absoluta per a quedar empatat a edils amb el PP, però conservava la condició de ser la candidatura més votada.

En el comunicat fet públic pel PSOE de Requena aquest dilluns s'assegura que el PP “ha demostrat la seua absoluta falta de capacitat i interés per a governar”, i afigen que el consistori “es troba totalment paralitzat per una total falta d'iniciativa per a reclamar inversions i realitzar obres”.

Han fet públic els eixos d'un acord de govern entre tots dos partits en matèries com el foment de l'ocupació en els llogarets, l'impuls al sector vitivinícola, l'atracció de noves empreses, l'impuls al comerç local i altres més.

A més, també han anunciat les àrees que gestionarà cada regidor, quedant Governació, Indústria, Patrimoni Històric, Cicle Hídric, part de la Brigada, Llogarets, Transport, Medi Ambient, Agricultura i Camins en mans del Partit dels Llogarets; la resta es gestionaran pel PSOE, destacant algunes àrees com a Hisenda, Personal, Turisme o Urbanisme.