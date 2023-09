PSPV i PP es parteixen el mandat de la Mancomunitat de la Canal de Navarrés dos anys cada partit

El PSPV i el PP han arribat a un acord per a resoldre l'empat entre les dues formacions, així les dues formacions presidiran la institució comarcal amb dos anys cada formació al capdavant d'aquesta.

La socialista Nuria Mengual Aparicio, alcaldessa de Bicorb, començarà la primera meitat del mandat residirà la Mancomunitat de la Canal de Navarrés després de l'acord al qual han aconseguit el PSPV i el PP per a resoldre l'empat tècnic de totes dues formacions en el ple de la institució. Mengual prendrà el relleu de la també socialista, Carolina Mas, i estarà al capdavant de la presidència els pròxims dos anys, quan deixarà passe a un nou president o presidenta de les files populars.

Les eleccions de maig van llançar un escenari d'empat en obtindre el Partit Popular les alcaldies d'Anna, Navarrés, Millars i Estubeny i els socialistes les de Quesa, Bolbait, Xella i Bicorb. Totes dues formacions han optat per resoldre la governabilitat i el manteniment de les polítiques conjuntes amb un acord que reparteix la presidència dos anys per a cada formació.

Els socialistes mantindran així una part substancial del pes polític territorial en una comarca on l'esquerra ha sabut resistir l'empenyiment conservador de les passades eleccions. “L'èxit de la via de la gestió de les polítiques locals amb visió comarcal és el que ens ha permés arribar a un acord i demostra la capacitat de govern del nostre partit i els nostres alcaldes i alcaldesses” assenyala el secretari general Roberto Granero.

El ple del dimecres 13 de setembre ha ajudat a pujar a Mengual com a presidenta i trasllada la qüestió de l'organització de l'estructura política i de gestió per a una següent sessió. El pacte aconseguit situa a Carmen Gómez Ponce, regidora d'Anna, del PP, com a vicepresidenta i futura presidenta en la segona meitat del mandat. “La voluntat és la de treballar per una comarca que necessita de polítiques valentes i conjuntes per a donar solució a problemes que desborden l'escala local” apunta Nuria Mengual, qui també agraeix “l'altura de mires dels alcaldes del PP en la Canal” per a mantindre “un model de gestió reeixit en benefici de la gent”.