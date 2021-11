El PSPV de Xàtiva aprova el primer pressupost de la legislatura sense el suport del soci de Govern de Ciudadanos

La mala relació que té el el PSPV de Xàtiva amb el seu soci de Govern, Ciudadanos, després de l'eixida de la formació de l'edil María Beltrán, que ha mantingut les seues responsabilitats dins del govern, s'ha mostrat aquest cap de setmana amb l'aprovació del pressupost per 2022. La sessió de dissabte no va tindre la presència del ja únic representant de la formació taronja, Juan Giner, la qual cosa ha suposat l'aprovació del primer pressupost de la legislatura sense el suport de Ciudadanos.

Amb l'abandonament de Beltrán de la formació l'alcalde Roger Cerdà va decidir no intervindre i va mantindre les competències a tots dos regidors dins del govern municipal, malgrat la petició de Giner de que li les retirara. No obstant amb María Beltrán el PSPV de Xàtiva s'assegura mantindre l'estabilitat de govern, ja que amb ella sumen els 11 vots dins del ple municipal que marca la majoria absoluta, i no depenen del pacte amb Ciudadanos.

Precisament en aquest ple municipal també es va aprovar el pas de María Beltrán al grup de no adscrits, així com la seua adscripció a les comissions informatives permanents.

L’alcalde Roger Cerdà ha qualificat aquests comptes de 2022 com “uns pressupostos de màxima responsabilitat, amb una ferma voluntat per reactivar la ciutat econòmicament i socialment, amb la capacitat per a generar crèdits per a l’arribada de fons europeus i donant resposta als grans reptes de present i de futur que té aquesta ciutat”, al temps que ha explicat que “en el proper exercici hem apostat per una congelació dels impostos en un moment en que tots els tributs s’incrementen amb la pujada de l’IPC o els preus de la llum o de la gasolina, i a més es produirà una reducció de l’endeutament amb la liquidació de préstecs, que situarà el deute de l’Ajuntament per baix del 34% amb un total de 9,8 milions. Cerdà també ha fet menció a les inversions i ha indicat que “s’incorporen 2 milions d’euros d’inversions, però la capacitat supera els 13,8 milions que són diners per a inversions de projectes que ja estan en execució. En total més de 15 milions d’euros que serviran per a generar ocupació i millorar les nostres instal·lacions”.

Per la seua part, el regidor d’Hisenda i portaveu socialista Ignacio Reig ha manifestat que “afrontem els pressupostos de 2022 amb la intenció de reforçar les polítiques iniciades després de la pandèmia, per tractar de tornar econòmicament al 2019 i retornant al camí del creixement i de la creació sostinguda de llocs de treball”, al temps que ha reconegut que s’ha tractat de trobar el consens amb la resta de forces polítiques “en un expedient tan important com el del pressupost municipal”.

La regidora María Beltrán també ha votat favorablement als pressupostos i ha incidit en que “aquest és un pressupost molt diferent al de 2021, amb quasi 29 milions, i en el que destaca com cada any la despesa en el capítol de personal però també la gratuïtat per a les escoles infantils, els diners destinats als esports i també els que van dirigits a Benestar Social”.

Des de l'oposició el portaveu de Xàtiva Unida Miquel Lorente ha agraït la recuperació de la possibilitat de dialogar i d’intentar arribar a acords. “Ens haguera agradat arribar a un acord però no ha pogut ser. Aquest és un inici, però aquest pressupost s’ha quedat curt”. Lorente ha remarcat entre altres qüestions la incorporació d’una línia específica per a Bixquert amb una dotació inicial de 50.000 euros o les inversions als parcs infantils, però ha defensa el vot negatiu en “la insuficiència en accessibilitat a Xàtiva per poder atendre a totes les necessitats en l’espai urbà, la participació i les infraestructures hidràuliques, molt minvades respecte a les necessitats d’aquesta ciutat”.

Per al regidor del PP Eduardo Llopis “les inversions són clarament insuficients per a totes les necessitats de la ciutat”. Llopis ha expressat que el govern “no és creïble a l’hora de realitzar pressupostos i molt menys d’executar-los. No ens fiem del seu pressupost i per això votem en contra”.