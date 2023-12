La rehabilitació de la Torre dels Coloms del Monestir de la Murta d'Alzira començarà en 2024

La Torre dels Coloms del Monestir de Santa Maria de la Murta, construïda el segle XV, començarà la seua restauració en 2024, amb una inversió de la Generalitat de 2,2 milions d'euros.

Així ho va anunciar la directora de general de Patrimoni Cultural, Pilar Tébar durant la reunió amb el regidor d'Alzira de Patrimoni Històric, Xavi Pérez i d’Urbanisme, Andrés Gomis, junt als tècnics municipals, Agustí Ferrer i Cristina Martínez, en la que es van abordar les actuacions de la Generalitat respecte al patrimoni alzireny.

Pel que fa a la rehabilitació de la Torre dels Coloms l’Ajuntament d'Alzira va donar llicència d’obres a la Conselleria el passat mes de juliol, ja que l’administració autonòmica és la promotora d’esta actuació. En eixe sentit des de la Direcció General, es va traslladar als representants municipals que la licitació de les obres serà en 2024 i, a continuació es mamprendran les actuacions de rehabilitació. Cal recordar que la Generalitat ha consignat en el pressupost de l’any que ve un muntant de 831.000 euros, i que tindrà una continuació d’actuacions en 2025 fins a 1,4 milions d’euros. Pilar Tébar també es va comprometre a estudiar possibles ajudes per a la resta del cenobi jerònim.

D’altra banda, també es va tractar la recuperació de la Casa Reial de Jaume I, on la direcció general de Patrimoni Cultural ja ha donat els permisos per a portar a terme les actuacions en la Casa i recentment per al llenç de muralla i pas de ronda, a falta detalls tècnics.

Esta actuació s’emmarca dintre del Pla Xacobeo amb un pressupost de 2,7 milions d’euros, dintre dels fons Next Generation i només queda pendent la signatura del protocol de col·laboració amb l’Agència Valenciana de Turisme.