La renaturalització del Vinalopó i el Palau d'Arts Escèniques, primers projectes del Consell per a compensar a Elx pels terrenys de la UMH

La renaturalització de l’entorn del riu Vinalopó al seu pas pel nucli urbà i el Palau d’Arts Escèniques de Carrús, al solar de l’antiga fàbrica de Jayton situat a l’avinguda de Novelda, seran els primers projectes que sufragarà la Generalitat Valenciana dins de l’històric Protocol de Col·laboració entre l’Ajuntament i el Consell, que ascendeix a 43 milions d’euros i que pretén compensar Elx per l’esforç inversor que va realitzar en el passat quan va adquirir els terrenys on actualment s’ubica la Universitat Miguel Hernández (UMH).

L’alcalde, Carlos González, així ho ha anunciat en la presentació del Pressupost Municipal de 2023, acompanyat per les edils de Mobilitat i de Gestió Financera i Tributària, Esther Díez i Patricia Macià, respectivament. En concret, el Govern valencià ja té consignat en els comptes autonòmics de 2023 la redacció d’ambdós projectes. González, ha manifestat, que espera rebre pròximament el conseller d’Hisenda, Arcadi España, per a efectuar una valoració del Pressupost de la Generalitat sobre la capital del Baix Vinalopó, amb la finalitat de sumar més iniciatives.

L’alcalde ha revelat que l’actuació als voltants del riu suposa una inversió total de 5,4 milions d’euros en el seu conjunt, i que pretén el reg amb aigua regenerada dels horts riberencs. El projecte, presentat per Aigües d’Elx, inclou la rehabilitació del Molí del Real i la seua conversió en centre d’interpretació de l’aigua per a divulgar la importància de la gestió dels recursos hídrics en la societat il·licitana al llarg de la història. L’estabilització del vessant on se situa l’antic Molí és un altre projecte diferent d’executar en 2023, pel qual el Govern local invertirà 170.000 euros del romanent del Pressupost de 2022.

Per part seua, Díez ha recordat que existeixen qüestions ordinàries i iniciatives del Consell no contemplades en l’acord ni en el Pressupost Autonòmic del pròxim exercici, però que, igualment, tiraran endavant, com ara la compra per part de la Conselleria de Drets Socials i Polítiques Inclusives de l’immoble que abans acollia les oficines de la Tresoreria Seguretat Social al cor de la ciutat.

El Protocol de Col·laboració va ser signat pel mateix alcalde i pel president de la Generalitat, Ximo Puig, el passat 6 d’octubre al Saló del Plens del Consistori il·licità.