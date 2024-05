Riba-roja dissenya el 'Pla Sentinella' per a la prevenció i la lluita contra els incendis al Parc Natural del Túria

Riba-roja de Túria elaborarà el seu ‘Pla Sentinella’, l'objectiu del qual és la prevenció i el suport a la lluita contra els incendis forestals al Parc Natural del Túria. Este pla, que pretén reduir l'impacte del foc especialment en la interfície urbà-forestal per a evitar danys materials i personals, estarà obert a propostes i millores per part de la ciutadania fins a l'1 de juny.

L'anunci s'ha realitzat durant la trobada que ha mantingut l'alcalde Robert Raga, membres del seu equip de govern, tècnics municipals i el cap de la Policia Local amb els representants veïnals de les urbanitzacions de Riba-roja de Túria afectades pels incendis que el passat 4 de maig i 25 d'abril han calcinat unes 30 hectàrees del Parc Natural del Túria.

Segons ha explicat l'alcalde de Riba-roja, el Pla té com a objectiu reduir el risc d'incendis, millorar la capacitat de detecció precoç i de resposta, a més de minimitzar l'impacte en la població i el medi ambient, a través d'una sèrie d'accions que van des de la implantació de noves tecnologies, a l'impuls de formació veïnal i professional o la posada en funcionament de simulacres d'emergència.

“El Pla Sentinella busca reforçar les mesures que existixen actualment per a continuar sent un dels municipis més actius i preparats d'Europa, amb el major sistema de defensa contra incendis del món -Projecte Guardian-”, ha destacat l'alcalde qui ha matisat, “volem fer un pas més en la prevenció i el suport en la lluita contra incendis, a més de tindre una població formada i professionals preparats per a fer front a esta mena de successos”.

Així, Raga ha explicat que es contempla la implantació de noves càmeres tèrmiques, sistemes d'alerta a la població per pantalles i avisos per mòbil, noves formacions a la població – ja es realitzaven però s'oferiran noves convocatòries gratuïtes- una revisió completa de tots els hidrants en urbanitzacions, a més de controls i actuacions forçoses en terrenys privats abandonats “que representen un risc important de propagació”.

Arran de confirmar-se l'autoria criminal dels anteriors incendis -incloent el que va afectar a Vilamarxant- l'alcalde ha explicat que el pla contempla l'increment d'efectius de la Policia Local al Parc Natural i l'adquisició de nous drons per a incrementar la vigilància des del cel. A això, se sumarà un servici d'atenció precoç a la ciutadania per a, en cas de catàstrofes naturals que afecten la població, oferir una orientació legal, psicològica i social als qui ho necessiten.

Durant la trobada l'alcalde ha subratllat que el seu equip de govern porta mesos exigint a la Conselleria de Medi ambient i a la CHX que actuen al parc natural per a eliminar la canya invasiva des de Masia de Traver fins a la Presa, “hem comprovat com les zones en les quals s'ha actuat amb malla geotèxtil i s'ha repoblat amb espècies autòctones no s'han cremat”. Estes accions que s'han inclòs en el pla se supediten segons ha explicat “al fet que totes dues institucions complisquen amb les seues obligacions i actuen al parc natural”.

Una altra de les mesures integrades en el ‘Pla Sentinella’ és l'ampliació del projecte Guardian que actualment compta amb vint canons d'aigua que actuen com a defensa en la zona natural, “hem encarregat un estudi a la concessionària de l'aigua, Hidraqua, perquè valore el cost d'ampliació d'esta infraestructura a altres zones del municipi, ”estos incendis han demostrat la seua eficàcia en la contenció del foc i com a suport a les labors d'extinció dels mitjans aeris i terrestres“.

Paral·lelament es realitzarà una revisió exhaustiva dels hidrants i s'estudiarà la implantació de noves boques d'incendi tant en zones rústiques com a les urbanitzacions confrontants al parc natural amb la finalitat de millorar la resposta enfront dels incendis.