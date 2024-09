Riba-roja implantarà un mediador entre els gestors de les colònies de gats i els veïns dels habitatges pròxims

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat el Pla de Gestió Ètica de les colònies felines existents en el terme municipal en coordinació amb les entitats de protecció i defensa animal, veterinaris i els gestors d'aquestes. L'acord d'aquesta iniciativa impulsada pel govern del #PSPV ha comptat amb el suport d'Esquerra Unida-Podem i Compromís i l'abstenció del Partit Popular i Vox.

L'objectiu d'aquest pla intenta buscar solucions als problemes associats a la presència de colònies felines en el municipi, millorar la qualitat de vida, disminuir l'impacte sobre la fauna salvatge i evitar el potencial risc sobre la salut pública. Aquesta gestió ètica implica tractar als animals amb respecte i benestar per als animals, a més d'una formació per al personal que s'encarrega de manejar a aquesta mena d'animals.

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria aprovarà un programa que preveu la protecció i gestió dels pujols felins a través de la posada en marxa del CER, un pla que suposa la captura, esterilització i el retorn dels gats a través de mitjans no lesius per a ells. Les colònies es consideren a un grup de gats que viuen en llibertat o semillibertat, amb un baix grau de socialització però que desenvolupen la seua vida entorn d'aquesta mena d'enclavaments.

El programa municipal inclourà, també, l'obtenció d'un cens de gats de carrer, un protocol per als casos de trasllats de la colònia, fomentar l'adopció de gats sociables, complir amb el benestar animal en les colònies, comptar amb la figura del mediador per als conflictes entre gestors de colònies i els veïns, impulsar una xarxa de cases d'acolliment i persones col·laboradores per a una gestió integral de les colònies.

El Pla de Gestió Ètica de Riba-roja de Túria abordarà, a més, una estandardització dels punts d'alimentació de les colònies felines de manera que s'oferisca l'aliment als felins de manera higiènica i l'establiment de tots els protocols necessaris per a coordinar als agents implicats a garantir el benestar de les colònies felines existents en el terme municipal.

En el pla d'actuació es recull el procediment per a registrar les noves colònies i la creació d'una base de dades per al seu control, una associació s'encarregarà de les cures de la colònia per part de cuidadors autoritzats i amb el corresponent carnet, la ubicació de les colònies es tria a partir de les preferència dels propis gats, especialment en vies i espais públics, parcs i zones enjardinades, solars o descampats municipals o qualsevol localització del domini públic o privat.

La neteja i la desinfecció serà un dels punts clau del pla ja que es tracta d'un dels orígens en els conflictes entre els gestors dels felins i els veïns dels edificis de voltant, per la possible acumulació de restes de menjar i brutícia ja que, a vegades, intervenen alimentadors incontrolats i no adherits al pla colonial a l'hora de depositar el menjar de manera inadequada.

Les mesures sanitàries centraran l'atenció d'aquest pla, amb tractaments sanitaris de prevenció, desparasitación dels gats, l'aplicació del pla de contingència contra la ràbia animal, l'aplicació de l'eutanàsia amb personal professional, la retirada d'animals morts, l'adopció de gats socialitzats i, finalment, l'esterilització dels gats en centres veterinaris associats.

El Pla de Control i Gestió Ètica de les Colònies Felines es completa amb la formació adequada de les persones involucrades en el desenvolupament d'aquest, amb la formació de la policia local en matèria de protocol, legislació vigent i ordenances i conceptes bàsics sobre benestar animal i la difusió educativa de la ciutadania amb campanyes informatives i cívic-educatives amb freqüència mínima anual.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha posat en relleu la importància d'aprovar aquest pla de gestió i control de felins “per a garantir el benestar dels gats, amb una gestió adequada per part de les persones encarregades de dur-los a terme, i al mateix temps es tracta de reduir o eliminar possibles conflictes o problemes veïnals per la presència d'aquests enclavaments”.