Riba-roja suspén la concessió de noves llicències per a obrir gasolineres, funeràries, bingos, botigues eròtiques i discoteques

El ple de l'ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat una proposta de l'equip de govern en el qual se suspén l'atorgament de noves llicències urbanístiques per a la instal·lació d'algunes activitats com a gasolineres, funeràries, centres de joc, botigues eròtiques o discoteques en el nucli urbà amb l'objectiu d'evitar possibles conflictes veïnals.

La proposta del govern del PSPV ha comptat amb el suport dels partits de l'oposició de Ciudadanos, Compromís, Esquerra Unida i Podem Riba-roja Pot, el vot contrari del PP i l'abstenció de Vox. La suspensió tindrà una vigència màxima de dos anys, el termini dels quals s'interromprà, amb l'alçament de la suspensió si, transcorregut un any, el pla no se sotmet a exposició pública.

La modificació puntual número 18 de l'actual pla general d'ordenació urbana (PGOU), aprovat l'any 1996, es realitza per la falta de concreció i per l'aparició dels nous usos i de major sensibilitat dels residents respecte de les potencials afeccions de determinades instal·lacions o d'activitats que han desencadenat conflictes per aquestes, segons indiquen des del consistori.

Des de l'Ajuntament recalquen que l'entrada en vigor de la nova normativa urbanística de Riba-roja de Túria afectarà el nucli urbà i a les àrees residencials en quedar definides ja en l'actual planejament local urbanístic. “D'aquesta manera, la instal·lació de les referides activitats no es podrà dur a terme en el barri antic, a l'interior, en l'eixample, en la Colònia Diamant, en els habitatges unifamiliars aïllats, en les àrees residencials extensives de segona residència ni tampoc en les zones de tolerància industrial. No afectarà les activitats que ja estan funcionant en l'actualitat”.

La normativa aprovada pel ple de Riba-roja de Túria recorda que amb la seua entrada en vigor “augmentarà la seguretat jurídica i dirigirà l'emplaçament d'aquelles activitats o instal·lacions susceptibles de generar conflictes cap a aquelles zones d'ordenació que tinguen major capacitat d'acollir-les. La proposta confirmada aborda amb major detalle la regulació dels usos urbanístics compatibles entre les activitats econòmiques i les àrees residencials”.

La posada en marxa d'aquesta normativa legal pretén evitar, segons destaquen les mateixes fonts, els conflictes i les molèsties que aquest tipus d'activitats o establiments hagen pogut provocar en el passat amb els veïns que habiten en les seues proximitats. Al mateix temps, “aquesta modificació urbanística intentar reduir al mínim qualsevol possible conflicte que puga sorgir en el futur entre totes dues parts”.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha destacat la necessitat de posar en marxa aquesta modificació urbanística “puix que servirà per a compatibilitzar la llibertat econòmica sobre obertura de noves activitats amb els veïns que habiten en les seues proximitats, i per això s'ha de delimitar amb detalls aquelles àrees del terme municipal on es poden instal·lar sense provocar conflictes”.