Sagunt accepta demolir el pantalà però proposa que el futur mirador mantinga la “empremta paisatgística” de l’estructura marítima

L’Autoritat Portuària de València s’ha mostrat oberta a estudiar les propostes de millora plantejades per associacions defensores del Patrimoni Industrial del municipi i pels grups polítics del Consistori respecte al projecte de nou Pantalà del port marítim de Sagunt.

La infraestructura, en desús des del cessament de l’activitat industrial d’Altos Hornos del Mediterráneo, va patir greus desperfectes en els últims temporals marítims i ara es planteja una nova construcció per a la seua obertura al públic com a espai d’oci per a la ciutadania que finalitzarà en un mirador en l’interior del mar. El projecte, que va ser presentat recentment, transformaria l’estructura acurtant la passarel·la, afegint un mirador i incorporant un espai terrestre a l’inici, amb zones de descans i mobiliari urbà.

El Comité Assessor del Port de Sagunt, del qual formen part tant l’Ajuntament de Sagunt com l’Autoritat Portuària de València, entre altres entitats, s’ha reunit este divendres en una sessió que ha comptat amb la presència de representants dels diferents grups polítics municipals i en la qual estos han pogut transmetre les seues propostes de millora respecte al projecte, així com les que plantegen també les associacions que treballen en defensa del Patrimoni Industrial de la ciutat, uns suggeriments que l’Autoritat Portuària s’ha mostrat disposada a estudiar abans d’executar el projecte definitivament.

Entre estos suggeriments destaca la preservació de la empremta paisatgística de l’actual Pantalà, la qual cosa implicaria mantenir les pilastres originals cap a l’interior del mar a partir de l’estructura del nou pantalà. Esta mesura és una de les principals reivindicacions de les associacions defensores del Patrimoni Industrial i que recullen també els grups polítics municipals. A més d’això, entre les mesures aportades figura també establir zones d’ombra i ampliar l’amplària en algunes zones.

Així mateix, s’ha abordat com dur a terme el projecte, una vegada consensuat i aprovat definitivament. El que es pretén, en principi, és iniciar la part terrestre, que connectarà amb el passeig, en una primera fase que només requeriria la licitació, incorporant les aportacions en positiu que han transmés els partits polítics i les associacions, per a posteriorment intervindre en el tram marítim, prèvia Declaració d’Impacte Ambiental simplificada, a causa del tractament dels residus que es generaran, que haurà de ser per llei un procés aproximat de 6 mesos, en trobar-se en zona d’aigües no interiors, més la conseqüent licitació de la construcció d’esta obra una vegada transcorregut eixe termini. Des de l’Ajuntament es treballarà perquè el marge de temps s’ajuste el màxim possible i no hi haja demores.

L’alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha qualificat la reunió de “positiva i sobretot realista” i ha avançat que durant els pròxims mesos es treballarà en la millora del projecte, especialment en allò relacionat amb la preservació de la empremta paisatgística del pantalà. “Esperem comptar amb el projecte definitiu com més prompte millor; és possible que hàgem de realitzar-lo per fases, precisament per a evitar que la burocràcia alentisca esta actuació. Eixe és l’objectiu, dur-la a terme en el menor temps possible, d’una banda per a guanyar un espai per a la ciutadania, però per una altra també per a dignificar el nostre passat industrial”, ha manifestat el primer edil.

Per la seua part el president de l’Autoritat Portuària de València, Aurelio Martínez, ha agraït “les propostes constructives rebudes pels representants de la Corporació Municipal, que es valoraran des del punt vista tècnic per a incorporar-les en el projecte del pantalà”.

El projecte es desenvoluparà per part de l’Autoritat Portuària de València, en col·laboració amb l’Ajuntament de Sagunt i combinarà l’ús social, turístic i cultural, en un marc de màxima seguretat per a la ciutadania.

Durant la trobada s’han tractat també altres aspectes com intentar definir quin és el projecte d’integració Port-Ciutat i la zona exacta en la qual se situarà. D’altra banda, l’Autoritat Portuària de València ha anunciat en la sessió que en el pròxim consell d’administració es traurà a licitació la concessió per a la zona central de la dàrsena segona del port; amb això l’entitat concessionària finalitzarà les obres enfocades a l’activitat que vaja a desenvolupar en ella i podrà oferir els seus servicis de càrrega i descàrrega de mercaderies.