Sagunt i Delegació del Govern aborden una solució per la línia marítim-terrestre del poblat marítim del Grau Vell

L’alcalde de Sagunt, Darío Moreno, s’ha reunit aquest dimarts amb la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, i representants de la comunitat de veïns i veïnes del Grau Vell. Esta trobada ha tingut com a objectiu la cerca de vies jurídiques que contribuïsquen a trobar una solució definitiva per al poblat marítim pel que fa al domini marítim-terrestre de la Demarcació de Costes.

Segons ha declarat el primer edil, en esta trobada s’ha pogut avançar en eixa línia. “La part de Demarcació de Costes sí que veu una possible eixida per a poder aconseguir eixa seguretat jurídica necessària per a la ciutadania resident allí”, ha assegurat Moreno, una “solució definitiva” que “és voluntat de Delegació del Govern i d’este Ajuntament trobar”.

Així mateix, l’alcalde ha anunciat que el següent pas serà “mantindre una altra reunió a alt nivell també amb la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat”, atés que l’entorn del Grau Vell està catalogat com a Bé d’Interés Cultural, per a pactar entre les tres administracions un calendari i un procés administratiu que porten a solucionar de manera satisfactòria la situació d'”este lloc tan emblemàtic” del municipi i dels seus habitants.

Moreno ha recordat que “gràcies a eixes persones”, en referència als veïns i les veïnes del poblat marítim, s’ha pogut “mantindre el caràcter propi del Grau Vell”, que forma part de la història del municipi i del seu concepte de ciutat.