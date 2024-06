Sagunt i els municipis del Camp de Morvedre sol·licitaran a la Generalitat la declaració com a zona de mercat residencial tensionat

L'Ajuntament de Sagunt ha aprovat una moció en el ple ordinari de juny per a sol·licitar a la Generalitat Valenciana que inicie els tràmits per a la declaració de Sagunt com a zona de mercat residencial tensionado, tal com s'estableix en la llei pel dret a l'habitatge.

L'acord també contempla abordar la problemàtica d'accés a l'habitatge al costat de la resta d'ajuntaments del Camp de Morvedre, així com coordinar estratègies i mesures a nivell comarcal davant l'administració autonòmica.

La moció va ser presentada en el ple pel grup polític EU-PODEM a través del seu portaveu, Roberto Rovira. Respecte a la votació, la moció va ser aprovada amb els vots del PSPV, Iniciativa Porteña, Compromís i EU-PODEM; mentre que el PP i VOX van votar en contra.

En el text de la moció també s'especifica sol·licitar a la Generalitat Valenciana que inicie els tràmits per a la declaració d'altres municipis de la Comunitat com a zona de mercat residencial tensionado “per a orientar d'aquesta manera les actuacions públiques en matèria d'habitatge en les zones en les quals existisca un especial risc d'oferta insuficient d'habitatge per a la població i proporcionar uns lloguers assequibles”. D'igual mode, també van concretar donar compte de l'acord aprovat a la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge de la Generalitat Valenciana.

Tal com es recull en l'apartat d'exposició de motius de la proposició, l'especulació en el preu dels lloguers és una realitat que pateixen actualment milers de persones i que afecta amplis sectors de la població, “a la comarca del Camp de Morvedre, i molt especialment a la ciutat de Sagunt, la situació es veu agreujada davant les expectatives de treball generades entorn de la futura gigafactoria i la resta de les indústries. L'oferta de lloguer en tota la comarca no sols és molt limitada en número, sinó que els preus estan desorbitats, una cosa inassumible per a les famílies”.

En el text de la moció aprovada també s'estableix que l'habitatge és un “dret reconegut internacionalment com un dels drets humans bàsics i fonamentals” i, davant el greu problema d'accés a aquesta, les institucions han d'adoptar una “posició activa”. Per això, tal com s'explica en el document, “e necessari acabar amb els preus abusius i anar adoptant mecanismes, un dels nostres compromisos, que garantisquen el compliment efectiu del dret a un habitatge digne i adequat”.