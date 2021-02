Sagunt porta als tribunals el possible efecte erosiu a les seues platges del projecte de Costes d’estabilització litoral d'Almenara

L’Ajuntament de Sagunt recorrerà a la via judicial contra el projecte de Costes per a estabilitzar el front litoral a La Llosa i Almenara. Així ho ha confirmat l’alcalde de Sagunt, Darío Moreno, després de la reunió telemàtica de la Comissió Especial de Platges, celebrada aquest dimecres. A més, l’Ajuntament ja ha rebut l’informe encarregat a un expert sobre els efectes que tindrà per a les platges del terme municipal de Sagunt, el projecte de Costes per a les platges del sud de Castelló.

Aquest informe conclou que “previsiblement les obres contemplades en el projecte tindran efectes erosius i generaran nous desequilibris sedimentaris a les platges de Sagunt, i que seran majors i abastaran més al sud que les afeccions que s’han tingut fins al moment”. L’informe també ressalta que la intervenció també afectaria les platges de Canet d’en Berenguer i Sagunt, perquè “si s’actua ara en un sol tram, serà necessari actuar molt probablement en els trams més al sud, adoptant possiblement solucions tampoc idònies, propagant el problema”.

L’alcalde ha destacat que l’informe tècnic “acredita que continua havent-hi un risc per a les nostres platges i que el Ministeri no ha pres les mesures corresponents per a protegir-les”. Darío Moreno també ha recordat que el Ministeri va prometre presentar un projecte d’actuació per a les platges de Sagunt a la fi de 2020 o principis de 2021, i encara no ho ha fet: “Estem al febrer i seguim sense haver vist eixe projecte definitiu per a les nostres platges. Això col·loca l’Ajuntament en una situació en què no tenim més remei que continuar cap avant amb el procés judicial, amb la demanda contra el projecte de les platges d’Almenara, com una mesura de pressió i per a intentar protegir els interessos dels nostres ciutadans i ciutadanes. Esperem que Costes reconsidere i ens presente com més prompte millor eixe projecte, però mentrestant, nosaltres hem de seguir avant amb l’acció judicial defensant els nostres interessos”.

El delegat de Platges de l’Ajuntament de Sagunt, Roberto Rovira, ha destacat la preocupació de tots els partits polítics i de l’Associació de Veïns d’Almardà i d’Acció Ecologista Agró, davant les possibles conseqüències negatives per al nostre litoral: “El Ministeri, a través de la Demarcació de Costes, seguix sense ser clar sobre els efectes negatius sobre la nostra costa i seguix sense donar solucions en el seu conjunt a tota la costa. Seguim pensat que l’actuació d’estabilització ha de ser de manera conjunta amb un projecte integral i no per parts, més encara quan el propi Ministeri òbvia els possibles efectes negatius”.

El regidor també ha destacat que el Ministeri “segueix sense aprovar el projecte que afecta el nostre front litoral incomplint el compromís de tindre’l per a este passat mes de gener. A l’Ajuntament no li queda una altra alternativa que continuar defensant els interessos del nostre territori a més d’en l’àmbit polític, també en els tribunals”.