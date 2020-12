Sagunt porta a la justícia una demanda per anul·lar el conveni de finançament i explotació de la dessaladora

El Ple de l’Ajuntament de Sagunt, celebrat aquest dimecres telemàticament, ha aprovat per unanimitat una moció de tots els grups polítics en la qual han aprovat que els servicis jurídics de l’Ajuntament preparen una demanda contenciós-administrativa que permeta anul·lar el conveni regulador per al finançament i explotació de les obres de la dessaladora de Sagunt. Esta demanda seria presentada abans de tres mesos des d’esta aprovació.

L’acord plenari també recull que l’Ajuntament es pose en contacte i a la disposició de totes les institucions i organismes que puga aportar claredat en la construcció de la dessaladora, “especialment aquells que puguen haver tingut relació amb la investigació del cas Acuamed, i que remeten tota la informació que siga necessària”. Per finalitzar, també ha aprovat que es genere un expedient global relatiu a esta dessalinitzadora que puga ser consultat per via telemàtica, a fi de simplificar la consulta de dades per altres organismes i institucions i per transparència institucional.

L’argumentació de la moció fa un recordatori a la postura municipal dels últims anys en què l’Ajuntament va sol·licitar que el Ministeri assumira el cost total de la construcció, posada en marxa i manteniment de la dessaladora sense cap cost per a l’Ajuntament i que exigia un tractament unitari i la distribució dels costos econòmics i financers en el conjunt del sistema. A més d’exigir que els volums d’aigua que han quedat establits com a reserva per a Sagunt i la seua àrea d’influència provinents de la dessalació, quedaren exclosos fins que els costos associats no foren repercutits de manera solidària pel conjunt de sistemes d’explotació de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer o en el conjunt del sistema hidrològic nacional.

D’altra banda, la moció recorda que des de l’aprovació del conveni s’han succeït una sèrie de fets que han portat a la situació actual, com que els costos són molt superiors als establits, que podrien haver aconseguit els 43 milions d’euros. A més, Acuamed està presentant, des de fa uns mesos, factures a l’Ajuntament que podrien generar interessos de demora.​