Sagunt reparteix 45 tauletes amb l’objectiu de reduir la bretxa digital en la ciutadania

L’Ajuntament de Sagunt, a través d’Alcaldia, ha llançat el projecte Goma solidària, esborrant desigualtats, una iniciativa que compta amb el suport del Departament de Serveis Socials en col·laboració amb CaixaBank, a través d’una aportació econòmica de la Fundació ‘la Caixa’.

Este projecte està dotat amb una quantia de 7.500 euros que s’han destinat a la compra de 45 tauletes que serviran per a impulsar tallers i cursos promoguts per Serveis Socials i Educació com El programa despertador, Erradicar la bretxa digital en majors o per al centre de dia Les Moreres, les escoles parentals o el Programa Voramar del Servei d’Atenció i Seguiment per a la Malaltia Mental (SASEM).

El regidor delegat del departament de Serveis Socials, Alejandro Sotoca, ha explicat que "el projecte Goma solidària, esborrant desigualtats naix amb la idea de pal·liar la bretxa digital".

"Utilitzarem totes estes tauletes per a fer cursos així com per a anar pal·liant eixa bretxa digital, que considerem una cosa molt important", ha anunciat l’edil.

La iniciativa naix durant la pandèmia en observar unes certes mancances que els col·lectius més vulnerables de la societat estaven patint a l’hora de teletreballar o a l’hora de relacionar-se amb el món exterior.

La Fundació ‘la Caixa’ i CaixaBank van oferir l’oportunitat a l’Ajuntament de Sagunt de presentar-los este projecte basat en les millores de la qualitat de vida de la ciutadania, avançant cap a un futur on tots i totes adquirisquen millors habilitats i recursos per al dia a dia.

Així, de les 45 tauletes que s’han adquirit mitjançant este projecte, 12 s’han destinat a cursos promoguts pel Departament d’Educació, 10 per al centre de dia Les Moreres, altres 10 al Programa Voramar del SASEM i les restants s’han cedit a programes d’acostament a les noves tecnologies per a persones majors i al programa d’escoles parentals.