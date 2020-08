Sanitat desinfecta l'estadi del Fornàs de Sagunt després del positiu en COVID-19 d'un entrenador del Club Deportivo Acero

El departament de Sanitat de l'Ajuntament de Sagunt ha desinfectat els vestuaris de local, del visitant i d'àrbitres així com les oficies del Deportivo Acero de l'estadi del Fornàs després del positiu per COVID-19 diagnosticat a un entrenador del club. Les instal·lacions tornaran a estar disponibles per al seu ús quan s'estime oportú, passades les sis hores corresponents a la desinfecció.

El regidor d'Esports, Javier Raro, va donar avís al Servei de Prevenció de Riscos Laborals del positiu que immediatament va iniciar el corresponent protocol COVID-19 ja que una treballadora municipal que desenvolupa la seua activitat laboral en les instal·lacions podia veure's afectada.

Dins d'aquest protocol, segons informen des del departament, s'ha procedit a l'aïllament preventiu de la treballadora fins que Salut Pública determine si és catalogada com a contacte estret o no.

En aquest sentit, tant el regidor d'Esports com el de Sanitat, Javier Timón, han enviat un missatge de tranquil·litat a la ciutadania i especialment als usuaris i usuàries de les instal·lacions "ja que la seguretat està plenament garantida a través del protocol establit per a aquestes ocasions i les mesures de prevenció que s'estableixen en l'estadi que ja han demostrat la seua eficàcia en totes les ocasions que ha sigut necessari dur-lo a terme". També han volgut traslladar al Deportivo Acero "la nostra plena predisposició a continuar col·laborant en tot allò que siga necessari per a controlar i evitar la propagació del virus".

D'altra banda, Timón ha comunicat que ha rebut la trucada de la directora de Salut Pública, Elvira Mensat, per a traslladar-li com és habitual tots els detalls sobre el control i seguiment que estan realitzant sobre aquest cas, "la qual cosa ens garanteix que els mecanismes de seguiment i de control dels brots continuen funcionant a la perfecció per part de l'autoritat competent en aquesta matèria".