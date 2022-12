Sanitat presenta el projecte del nou centre de salut integrat de Vinaròs, que tindrà una inversió de més de 7,6 milions d'euros

El conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, Miguel Mínguez, ha presentat el projecte del nou centre de salut integrat que Sanitat ha projectat construir a Vinaròs. L'obra suposarà una inversió total de 7.618.206,25 euros i tindrà una duració de 18 mesos.

El nou Centre de Salut Integrat de Vinaròs serà al carrer Leopoldo Querol i, tal com ha detallat Mínguez, la Conselleria de Sanitat sol·licitarà aquesta setmana el permís d'obres a l'Ajuntament de la localitat. La previsió és que es liciten les obres a la fi del primer trimestre de 2023.

El centre comptarà amb sis consultes de Medicina Familiar, altres tantes d'Infermeria, dues consultes polivalents, Àrea de Pediatria, consulta i sala tècnica d'Oftalmologia, consulta de Traumatologia, sala de cures/algeps, sengles sales d'extraccions i tractaments, així com una altra sala per a realització de proves diagnòstiques.

A més, està previst que hi haja Unitat de Salut Mental adult/infantil (set consultes mèdiques, tres despatxos de Psicologia i dues consultes d'Infermeria). El centre prestarà servei en horari de matí i vesprada, i serà PAC en horari de 15 h a 08 h en dies laborals i les 24 hores en festius.

En concret, Vinaròs té un únic centre de salut (al carrer Arxipreste Bono s/n) i una població que ronda les 30.000 persones, encara que en període estival pot superar els 56.000 habitants. Així, tal com ha explicat el conseller, “la construcció del nou Centre de Salut integrat de Vinaròs, en una parcel·la cedida per l'Ajuntament de la ciutat, servirà per a repartir l'atenció a la ciutadania entre les dues instal·lacions”.

Durant la visita a Vinaròs, el conseller de Sanitat ha estat acompanyat per l'alcalde de la localitat, Guillem Alsina, i el director territorial de Sanitat a Castelló, Edelmiro Sebastián, juntament amb el director general d'Alta Tecnologia, Inversions i Infraestructura, Jaime Peris, i la gerent del Departament de Salut de Vinaròs, Vanessa Jorge, així com la resta de l'equip directiu.