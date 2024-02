Santa Pola demanarà informes a la Universitat d'Alacant sobre els bancs pesquers davant les retallades d'Europa

L'Ajuntament de Santa Pola i el patró major de la Confraria de Pescadors sol·licitaran, a través del GALP Badia de Santa Pola, informes a la Universitat d'Alacant per a poder tindre documentació de la situació real dels bancs pesquers del mediterrani i enviar-la a Brussel·les.

L'alcaldessa de Santa Pola, Loreto Serrano, ha mostrat la seua preocupació per la situació en la qual quedaria el sector pesquer local i, al costat de la Confraria de Pescadors, advoca per “presentar a Brussel·les estudis i informes de la realitat en el Mediterrani i barallar per defensar els seus drets”.

Recorden els pescadors que, si fa 5 anys els vaixells d'arrossegament podien pescar 240 dies a l'any, la proposta ara coneguda de la Unió Europea deixaria als mariners sense treballar dues terceres parts de l'any, ja que tindrien un màxim de 125 dies de faena permesos.

L'alcaldessa ha manifestat que “jo crec que Europa està fent unes retallades sense conéixer realment les característiques del Mediterrani”.

També he parlat amb el president de la Diputació “per a veure si a través d'ells podem fer algun altre estudi i quan tinguem els informes anirem a Brussel·les, al ministeri i a la conselleria, continuarem lluitant i defensar els drets del sector pesquer”.

Serrano ha lamentat “la viabilitat en la qual quedarien les empreses pesqueres si els obliguen a treballar tan sols una tercera part de l'any, amb el consegüent perjudici econòmic i laboral per als mariners, els armadors i fins i tot els propis treballadors de la Confraria, tot el sector es veuria greument afectat i entenc la seua inquietud”.

Assenyala també que “retallar de tal manera les possibilitats de pescar suposaria també un descens en les captures en la llotja i un perjudici per al proveïment del nostre Peix de Santa Pola a l'hostaleria, el sector de l'alimentació i als propis ciutadans. Amb tot el que ens ha costat dignificar el treball dels nostres mariners i potenciar la qualitat de la marca, estem disposats a barallar al costat d'ells per a defensar els seus drets”.