El sector del calçat d'Elx serà el primer d'Espanya en comptar amb un sistema de gestió per al reciclatge de sabates

La consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, Salomé Pradas, ha destacat “el compromís ambiental de l'empresariat del calçat il·licità” que, amb la creació de l'entitat Gerescal, “serà el primer d'Espanya a comptar amb un sistema de gestió per al reciclatge de sabates”.

Pradas s'ha expressat en aquests termes en l'acte de presentació de l'entitat, constituïda per empreses productores que representen primeres signatures d'índole nacional i internacional i que, “com té la seua seu en la Comunitat Valenciana, ens converteix en la primera autonomia que compta amb un SCRAP d'un sector tan important com el calçat”, ha explicat la consellera.

La titular de Medi Ambient ha defensat que aquest sector “s'ha posat a l'avantguarda en un àmbit de tanta importància com la sostenibilitat en implementar, de manera voluntària i abans del que marca la llei, un sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada per a la gestió dels seus productes quan es convertisquen en residus”.

Els Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP) són organitzacions sense ànim de lucre constituïdes pels fabricants i importadors d'un determinat bé, l'objectiu del qual és canalitzar la correcta gestió dels seus productes quan, després de la seua vida útil, es converteixen en residus.

La Llei 7/2022 d'Economia Circular estableix que els fabricants han d'assumir la responsabilitat de gestionar els seus productes quan aquests es convertisquen en un residu. La norma estableix un termini de tres anys per a aplicar-se des de la seua entrada en vigor a l'abril de 2025, però, tal com ha indicat Salomé Pradas, “l'empresariat del calçat il·licità ha decidit avançar-se a això”.

“És digne d'elogi que el calçat il·licità s'haja avançat a l'entrada en vigor de la llei, perquè indica la qualitat del compromís mediambiental del nostre empresariat que no sols ha sabut ser innovador, sinó també ha vist les oportunitats que ofereix l'economia verda”, ha dit la consellera.

A Espanya es compren uns 335 milions de parells a l'any. Considerant un pes mitjà de 0,7 quilos per parell, la generació de residus de calçat aconsegueix les 234,5 tones anuals als cinc anys, que és el període mitjà de vida d'aquest producte. D'aquesta manera, tal com ha recordat Pradas, “el calçat adquirit en 2024 es convertirà en residu en 2029, sent en eixe moment quan caldrà efectuar la seua correcta gestió com desfet”.

Per això, s'estima que un 15% del calçat és susceptible de ser reparat per a la seua reutilització i un 75% pot ser reciclat per a obtindre matèries primeres per a ser utilitzades en processos de fabricació de nou calçat o en una altra mena de productes.

Gerescal ha sol·licitat a la Conselleria de Medi Ambient la preceptiva autorització per a constituir-se com un sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada del productor para de donar compliment voluntari a les seues obligacions del productor de calçat. En aquest sentit, la Direcció General de Qualitat Ambiental ja està treballant en la tramitació “i esperem que, aquest mateix any, ja estiga acabada i que Gerescal puga operar per a benefici de tots”, ha dit la consellera.

“Aquesta iniciativa demostra que la col·laboració públic-privada sempre és positiva i que el respecte al medi ambient és una font d'oportunitats, progrés i prosperitat”, ha conclòs Salomé Pradas.