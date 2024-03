La solta de les aigües de la Séquia Reial del Xúquer obri la campanya de reg a la Ribera

Aquest dimarts ha tingut lloc a la Séquia Reial del Xúquer a l'assut d'Antella, la solta de les aigües amb la qual es representa, de manera simbòlica, l'inici de la campanya de reg. Aquest acte ha coincidit amb la declaració parteix de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) de situació excepcional per sequera extraordinària en tota la demarcació.

La cita ha comptat amb la presència de la delegada del Govern, Pilar Bernabé, així com també amb el president de la CHX, Miguel Polo, el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, José Luis Aguirre, i la consellera d'Infraestructures, Medi Ambient, Aigua i Territori, Salomé Pradas.

La delegada ha remarcat que “hui és més necessari que mai ser eficients amb l'ús de l'aigua. Els valencians portem segles fent un ús responsable i eficient, encara que ara amb la tecnologia extremarem eixa cura que garantisca aigua per sempre”.

En aquest sentit, ha recordat que el Govern d'Espanya “porta anys invertint molts milions en les comunitats de regants per a modernitzar els sistemes de reg”. Així, a la Séquia Reial del Xúquer, el Govern ha destinat 36,25 milions d'euros a través de les quatre actuacions que està realitzant l'empresa pública SEIASA. D'aquests treballs que abasten més de 1.000 hectàrees, es beneficiaran més de 3.000 regants.

Bernabé ha destacat que “el compromís del Govern d'Espanya amb els regants valencians és total”. “Les inversions que necessita la Comunitat Valenciana s'estan fent de la mà de les comunitats de regants en un diàleg fluid, que sempre és més beneficiós que la confrontació i el partidisme”, ha afegit

Per la seua part la responsable de la Conselleria de Medi Ambient i Aigua ha ressaltat “la importància la labor de la Séquia Reial del Xúquer en les necessàries aportacions a l'Albufera” i ha ressaltat el compromís “per a reduir al màxim l'aportació de nutrients i acabar amb abocaments directes d'estacions depuradores”. Per això, ha destacat, “apostarem de manera decidida per l'execució d'actuacions de sanejament”.