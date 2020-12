Sueca aprova el pressupost de 2021 amb els vots de PSPV, PP, Cs i independents i el no de Compromís

L’Ajuntament de Sueca va aprovar aquest dilluns 28 de desembre, els seus pressupostos per a l’any 2021. Els comptes van tindre el sí de tots els partits que gestionen delegacions al govern municipal com són els del PSPV, Ciudadanos, PP i els independents de GISPM; d’una altra banda van rebre el no de Compromís.

“No entenem el motiu pel qual Compromís ha votat en contra d’uns pressupostos socials, generadors d’ocupació i d’inversions necessàries per a la nostra ciutat”, ha assenyalat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, qui també ha mostrat la seua sorpresa pel no de Compromís assegurant que “se li va oferir la possibilitat, abans de la celebració del Ple, de fer arribar les seues aportacions a fi d’obtindre un document conjunt; però van decidir no utilitzar este oferiment. Tampoc van realitzar cap esmena al pressupost durant el Ple. Han preferit anunciar al·legacions a posteriori, la qual cosa provocarà un retard innecessari en totes les inversions previstes per a la nostra ciutat. No s’entén que, si no s’han realitzat els deures abans del Ple, ara pretenguen bloquejar en el temps uns pressupostos com estos, en els quals preval l’interés social, la generació d’ocupació i la dinamització de l’economia, paralitzant moltes inversions molt importants per a Sueca. Una vegada més, no entenem eixa manera de fer oposició”.

Els pressupostos per a l’any vinent rebran un increment del 16,89%, sent el total de 30.741.418 euros. Entre els punts més notables destaca l’important increment en la despesa social, amb un 40% més respecte a l’any anterior, per a atendre, especialment, les necessitats bàsiques d’una part de la població, així com la cura de les persones majors i amb discapacitat. En este punt cal destacar la construcció d’una nova Llar per a les persones Jubilades, molt demandada, amb unes instal·lacions concordes al que mereixen. L’aposta per la creació d’ocupació és també clara en estos pressupostos, amb un increment del 98,37%.

S’incrementa també la partida referent a la neteja viària en un 15,35%, en fer-se necessària la millora del plec de condicions actual, heretat de la corporació municipal anterior, per ser insuficient i incompatible amb el manteniment de la ciutat tan neta com li correspon. D’altra banda, s’incrementa també, en un 133,43%, el pressupost assignat al departament d’ADL, encarregat d’informar i assessorar la població desocupada i autònoms/es per al foment i millora de l’oferta d’ocupació local. A més, en els nous pressupostos, es contempla la continuïtat de les subvencions destinades a pal·liar els efectes de la Covid-19, a fi d’ajudar a les nostres pimes, hostaleria local i els sectors tradicionals fallers locals, entre altres.

D’altra banda, es recull també la destinada a la necessària adequació i millora de voreres, calçades i enllumenat públic de la ciutat; així com del clavegueram i abastiment d’aigua. D’igual manera, es contempla la remodelació important de la placeta Portal de Cullera; de l’edifici de l’antic escorxador, a fi de tindre l’obra acabada i poder consolidar a curt termini un Centre de Dia per a persones majors a la nostra ciutat; la construcció d’un nou cementeri junt a l’actual en resultar insuficient la seua capacitat; la millora de camins rurals; i la creació de noves places d’aparcament públic a la ciutat.

“El nostre objectiu per a 2021, més que mai, ha sigut elaborar uns pressupostos expansius que permeten la recuperació social i econòmica de la nostra ciutat, amb una congelació d’impostos a la ciutadania. Com a gestors municipals estem obligats a donar-li el major impuls possible a Sueca i la seua zona marítima”, ha assenyalat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.