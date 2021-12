La Tomatina ja té el seu 'Passeig de la Fama' a Bunyol

Bunyol ja compta amb un 'Passeig de la Fama' que marca la seua festa més internacional, la Tomatina, que se celebra cada últim dimecres d'agost. María Vallés, regidora de Turisme i Tomatina, ha informat de la recepció d'una subvenció de la Diputació de València, de 1.500 euros, amb la qual s'ha confeccionat aquest 'Passeig de la Fama' amb rajoles metàl·liques en tot el recorregut tradicional d'aquesta festa, declarada Festa d'Interés Turístic Internacional.

Tots els visitants podran conéixer de prop per on es llancen les tomaques cada any, fer-se fotos amb els rajoles metàl·liques instal·lades en les voreres del recorregut i si el segueixen els portarà al Museu de la Tomatina: “coneixent de primera mà el recorregut sense tomaques i amb tomaques, gràcies l'experiència VR Tomatina Virtual que t'endinsa en una típica Tomatina”.

A més, l'edil informa que aquest dimarts 14 de desembre es reinaugurarà el Museu de la Tomatina, que compta amb photocalls per a fer-se fotos i també per a viure in situ d'una Tomatina única amb la Sala Immersiva. “Vindran agències de turisme i mitjans de comunicació perquè pensem que hem de continuar amb la nostra campanya turística sobre Tomatina com a ganxo perquè coneguen Buñol. A través de l'Oficina de Turisme poden visitar aquest museu els divendres, dissabtes i diumenges de 10 a 13.30h i amb reserva prèvia, els dimecres i dijous en aqueix mateix horari”.