Torrent reprén el projecte per a restaurar la Serra Perenxisa 10 anys després i emplenar el forat de la seua pedrera

L'Ajuntament de Torrent ha decidit reprendre el pla de restauració de la Serra Perenxisa, 10 anys després que començaren els estudis. "El que volem fer és recuperar el que és nostre, perquè és un dels objectius d'aquesta corporació”, ha explicat aquest dimecres als mitjans l'alcalde Jesús Ros.

L'origen d'aquestes negociacions ha tingut lloc aquest dimarts, en la reunió del Consell Rector del paratge natural municipal. Ací estan representades diferents entitats com el Centre Excursionista de Torrent, el Consell Agrari Municipal, l'Associació de Veïns del Vedat i de Muntanya Llevant. A més del Club de Tir, Acosper, Rosella i Soterranya, totes elles entitats ecologistes.

En aquesta trobada, que no es donava des de 2011, s'ha arribat a la conclusió que “val la pena reiniciar aquest procés, malgrat que molts de nosaltres no veurem la seua final”, conforme ha detallat Ros.

Aquest projecte preveu emplenar de nou la pedrera, que es va excavar durant anys “i per la qual han passat moltes generacions pel que hui dia és una vertadera fita històrica”, detalla l'edil. Concretament, està formada per 310.000 metres quadrats de superfície i ha deixat un forat de 170 metres de profunditat, per la qual cosa estudis previs estimen que durarà més de 50 anys.

Pedrera de la serra de Torrent

Aquesta dilatació en el temps es deu al seu complex procés administratiu, ja que segons ha argumentat Ros “hi haurà fins a 6 tràmits diferents per a la constitució d'un ens que gestione tot el fem, material i enderrocs que entre a la pedrera”.

Així mateix, aquest instrument de gestió (el qual no s'ha especificat si es tractarà d'una empresa, fundació o un altre tipus d'organisme) és necessari també per al pressupost, el qual vindrà de l'autofinançament, ja que la restauració final “podria estar sobre els 2 milions d'euros segons estima l'avantprojecte”, però, conforme prossegueix l'edil “és una cosa difícil de saber amb certesa ara mateix”.

Aprovar ordenances, crear esborranys i elaborar estudis

Per això, en primer lloc, s'ha d'aprovar una ordenança reguladora del paratge natural. En segon lloc, declarar una altra dels usos del paratge natural, així des del departament de medi ambient es crearà un esborrany per a posteriorment traslladar-lo al Consell i poder debatre'l, ja que en l'actualitat no existeix cap. En tercer lloc, s'encarregarà un projecte-estudie amb les conclusions de 2011 (any en què es van iniciar).

Així mateix, en quart lloc s'haurà de redactar el corresponent estudi de mobilitat als accessos, un altre amb les diferents fórmules per a restaurar aquesta pedrera i en sisé i últim lloc un que explique la manera de regular els residus, perquè caben “fins a 11 milions i mig de tones d'enderrocs”, conclou l'edil.