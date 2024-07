Transports adjudica les obres per a adequar a vianants i bicis la carretera N-332 al seu pas per Sueca

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat per 3,8 milions d'euros les obres per a adequar al trànsit de vianants i bicicletes un tram de 5 quilòmetres de carretera N-332 al seu pas pel municipi de Sueca.

El projecte d'humanització busca integrar la carretera en l'espai urbà, ampliant l'espai dedicat a la mobilitat activa en detriment del vehicle privat a motor, alineant-se amb l'Estratègia Estatal per l'ús de la Bicicleta.

Per a això, entre altres, es desenvoluparan actuacions de reordenació d'interseccions amb l'execució de glorietes, reducció d'amplària de carrils i generació d'una mitjana semifranquejable per a canalitzar el trànsit. Així mateix, es rehabilitarà el ferm i milloraran les seues característiques fonoabsorbents, i s'urbanitzarà l'àrea amb la implantació de carrils bici i voreres accessibles, passos per als vianants elevats i la renovació de l'enllumenat mitjançant il·luminació LED.

Una vegada finalitzades les obres, el tram se cedirà a l'Ajuntament de Sueca, conforme a la normativa que estableix el marc per a la celebració d'acords de lliurament als ajuntaments de vies urbanes de la xarxa estatal.